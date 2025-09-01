Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступи на US Open-2025 на стадії 1/8 фіналу.

У трьох сетах вона поступилася чеській тенісистці Кароліні Муховій із рахунком 3:6, 7:6 (7:0), 3:6.

Костюк завершила виступи на US Open

Тенісистки провели на корті 2 години та 54 хвилини, за які Марта зробила шість подач навиліт – у суперниці один ейс. В українки було удвічі більше віннерів (44:20), але й більше невимушених помилок (42:30).

Ключовою у першій партії став другий гейм на подачі Костюк, який виграла Мухова. У середині другого сету тенісистки обмінялися брейками, а результат вирішувався на тайбрейку, де Костюк блискуче розгромила опонентку з рахунком 7:0.

У вирішальний партії у четвертому геймі чешка оформила брейк та повела у рахунку. У сьомому геймі українка була близькою до того, щоби взяти подачу опонентки, але та відіграла три брейкпойнти.

Таким чином Марта Костюк завершила виступи в одиночному розряді US Open-2025, а Кароліна Мухова у чвертьфіналі зіграє із японкою Наомі Осакою.

Нагадаємо, у третьому колі одиночного розряду Костюк у трьох сетах перемогла француженку Діан Паррі.

