Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з поразки у парному розряді на турнірі WTA 250 в Окленді. Українка грала у парі з 45-річною Вінус Вільямс.

Українсько-американський дует поступився у двох сетах філіппінці Александрі Еялі та американці Іві Йович із рахунком 6:7 (7:9), 1:6.

Світоліна у парі з Вільямс програли на турнірі в Окленді

Тенісистки провели на корті 1 годину та 30 хвилин, за які Еліна та Вінус зробили дві подачі навиліт та припустилися чотирьох подвійних помилок.

У першій партії Світоліна та Вільямс мали сетболи за рахунку 5:4 та 6:5, але суперниці змогли відігратися. Згодом на тайбрейку українка з американкою не реалізували ще два сетпойнти. Тоді Еяла та Йович взяли три вирішальні очки поспіль.

Другий сет минув за іншим сценарієм: Еліна та Вінус програли усі свої подачі, натомість взяли одне очко, зробивши брейк.

Для Еліни цей матч став першим у парному розряді за останні 4,5 роки, коли вона змагалася на Олімпійських іграх у Токіо.

Світоліна та Вільямс повернуться до виступів в Окленді вже в одиночному розряді. Українка у статусі лідерки посіву зустрінеться з представницею Франції Варварою Грачовою.

За кар’єру Світоліна двічі вигравала парні титули WTA. Вільямс є 15-разовою чемпіонкою Grand Slam та володаркою трьох олімпійських титулів у парному тенісі.