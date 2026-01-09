Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В трех сетах она обыграла британку Сонай Картал со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 38 минут, за которые Свитолина один раз подала навылет и отыграла пять из девяти брейкпойнтов.

В первой партии Элина взяла верх над соперницей со счетом 6:4, зато во второй партии проиграла на тай-брейке 2:7.

В решающем сете Элина уступала в счете, но смогла выровнять партию и перевести игру на тай-брейк, где и дожала британку.

Благодаря победе Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде. За выход в финал турнира Элина сыграет против третьей сеяной американки Ивы Йович, которая в параллельном матче 1/4 финала одолела бельгийку Софию Костулас.

Для украинки это первый выход в эту стадию турнира на уровне WTA за последние восемь месяцев. Последний раз на этой стадии турнира теннисистка играла в мае на турнире в Мадриде, когда уступила “нейтральной” Арине Сабаленке в двух сетах.

В предыдущем раунде Свитолина в двух сетах обыграла британку Кэти Бултер со счетом 7:5, 6:4.