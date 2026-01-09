Свитолина в трехсетовом матче вышла в полуфинал турнира в Окленде
- Элина Свитолина в трех сетах обыграла Сонай Картал в матче продолжительностью почти три часа.
- Украинка впервые за восемь месяцев сыграет в полуфинале турнира WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В трех сетах она обыграла британку Сонай Картал со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).
Теннисистки провели на корте 2 часа и 38 минут, за которые Свитолина один раз подала навылет и отыграла пять из девяти брейкпойнтов.
В первой партии Элина взяла верх над соперницей со счетом 6:4, зато во второй партии проиграла на тай-брейке 2:7.
В решающем сете Элина уступала в счете, но смогла выровнять партию и перевести игру на тай-брейк, где и дожала британку.
Благодаря победе Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде. За выход в финал турнира Элина сыграет против третьей сеяной американки Ивы Йович, которая в параллельном матче 1/4 финала одолела бельгийку Софию Костулас.
Для украинки это первый выход в эту стадию турнира на уровне WTA за последние восемь месяцев. Последний раз на этой стадии турнира теннисистка играла в мае на турнире в Мадриде, когда уступила “нейтральной” Арине Сабаленке в двух сетах.
В предыдущем раунде Свитолина в двух сетах обыграла британку Кэти Бултер со счетом 7:5, 6:4.