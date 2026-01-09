Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

У трьох сетах вона обіграла британку Сонай Картал з рахунком 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Світоліна вийшла у півфінал в Окленді

Тенісистки провели на корті 2 години та 38 хвилин, за які Світоліна один раз подала навиліт та відіграла п’ять із дев’яти брейкпойнтів.

У першій партії Еліна взяла гору над суперницею з рахунком 6:4, натомість у другій партії програла на тайбрейку 2:7.

У вирішальному сеті Еліна поступалася у рахунку, але змогла вирівняти партію та перевести гру на тайбрейк, де й дотисла британку.

Завдяки перемозі Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 250 в Окленді. За вихід до фіналу турніру Еліна зіграє проти третьої сіяної американки Іви Йович, яка у паралельному матчі 1/4 фіналу здолала бельгійкою Софією Костулас.

Для українки це перший вихід до цієї стадії турніру на рівні WTA за останні вісім місяців. Востаннє на цій стадії турніру тенісистка грала у травні на турнірі в Мадриді, коли поступилася “нейтральній” Аріні Сабалєнці у двох сетах.

У попередньому раунді Світоліна у двох сетах українка обіграла британку Кеті Бултер із рахунком 7:5, 6:4.