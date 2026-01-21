Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.

В двух сетах она одолела представительницу Польши Линду Климичову со счетом 7:5, 6:1.

Свитолина вышла в третий круг AO-2026

Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут, за которые Элина трижды подала навылет, использовала четыре из шести брейк-поинтов, имела больше виннеров (28:14), но и больше невынужденных ошибок (24:22).

В первой партии Свитолиной удалось выйти вперед в шестом гейме, но в следующем полька ответила обратным брейком. При счете 5:5 Свитолина выиграла два гейма подряд, реализовав сет-поинт с первой попытки.

Вторая партия разворачивалась по другому сценарию. После обмена геймами Свитолина с двумя брейками взяла пять подряд геймов и закрыла матч.

Свитолина – Климичова: видеообзор матча

Следующей соперницей Элины станет “нейтральная” Диана Шнайдер с паспортом РФ. Во втором круге она обыграла австралийку Талию Гибсон.

Напомним, в первом круге Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Испании Кристину Буксу. Элина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде. В первом круге потерпели поражение сразу пять украинок.

