Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії Grand Slam – Australian Open-2026.

У двох сетах вона здолала представницю Польщі Лінду Клімічову з рахунком 7:5, 6:1.

Світоліна вийшла до третього кола AO-2026

Тенісистки провели на корті 1 годину та 16 хвилин, за які Еліна тричі подала навиліт, використала чотири із шести брейкпойнтів, мала більше віннерів (28:14), але й більше невимушених помилок (24:22).

У першій партії Світоліній вдалося вийти вперед у шостому геймі, але в наступному полька відповіла зворотнім брейком. За рахунку 5:5 Світоліна виграла два гейми поспіль, реалізувавши сетпойнт з першої спроби.

Друга партії розгорталася за іншим сценарієм. Після обміну геймами Світоліна з двома брейками взяла п’ять поспіль геймів та закрила матч.

Світоліна – Клімічова: відеоогляд матчу

Наступною суперницею Еліни стане “нейтральна” Діана Шнайдер із паспортом РФ. У другому колі вона обіграла австралійку Талію Гібсон.

Нагадаємо, у першому колі Світоліна у двох сетах обіграла представницю Іспанії Крістіну Буксу. Еліна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді. У першому колі зазнали поразок відразу п’ять українок.

