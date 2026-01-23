Світоліна вибила росіянку та вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2026
- Еліна Світоліна у двох сетах обіграла Діану Шнайдер та вийшла до четвертого кола Australian Open-2026.
- Матч тривав 1 годину 35 хвилин: українка виграла тайбрейк у першому сеті та дотиснула суперницю у другому.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2026.
У двох сетах українка обіграла “нейтральну” Діану Шнайдер, яка має паспорт РФ, з рахунком 7:6 (7:4), 6:3.
Світоліна – Шнайдер: як минув матч
Тенісистки провели на корті 1 годину та 35 хвилин, за які Еліна п’ять разів подала навиліт, у Шнайдер нуль ейсів. Українка мала більше віннерів (23:15) та припустилася менше невимушених помилок (30:38).
У першому колі за рахунку 2:2 тенісистки двічі обмінялися брейками. У підсумку доля першого сету вирішилася на тайбрейку, який виграла Еліна з рахунком 7:4.
У другій партії українка з брейком повела у рахунку 3:1, але Шнайдер вдалося взяти наступну подачу Еліни. У шостому та сьомому геймах тенісистки знову обмінялися брейками, після чого Світоліна взяла подачу росіянки та подала на матч.
Sealed with a kiss
Svitolina defeats Shnaider 7-6 [4] 6-3 for her eighth successive win to make the fourth round.@wwos @espn @tntsports @wowowtennis #AO26 pic.twitter.com/RGL505k8J3
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026
У наступному колі суперницею Еліни стане переможниця матчу між румункою Єленою-Габріелою Русе та “нейтральною” Мірою Андрєєвою.
У попередньому колі Світоліна обіграла польську тенісистку Лінду Клімічову у двох сетах.
Найкращим результатом Еліни на турнірі Australian Open є вихід до чвертьфіналу. На цій стадії вона грала тричі у 2018, 2019 та 2025 роках.