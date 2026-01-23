Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2026.

У двох сетах українка обіграла “нейтральну” Діану Шнайдер, яка має паспорт РФ, з рахунком 7:6 (7:4), 6:3.

Світоліна – Шнайдер: як минув матч

Тенісистки провели на корті 1 годину та 35 хвилин, за які Еліна п’ять разів подала навиліт, у Шнайдер нуль ейсів. Українка мала більше віннерів (23:15) та припустилася менше невимушених помилок (30:38).

У першому колі за рахунку 2:2 тенісистки двічі обмінялися брейками. У підсумку доля першого сету вирішилася на тайбрейку, який виграла Еліна з рахунком 7:4.

У другій партії українка з брейком повела у рахунку 3:1, але Шнайдер вдалося взяти наступну подачу Еліни. У шостому та сьомому геймах тенісистки знову обмінялися брейками, після чого Світоліна взяла подачу росіянки та подала на матч.

У наступному колі суперницею Еліни стане переможниця матчу між румункою Єленою-Габріелою Русе та “нейтральною” Мірою Андрєєвою.

У попередньому колі Світоліна обіграла польську тенісистку Лінду Клімічову у двох сетах.

Найкращим результатом Еліни на турнірі Australian Open є вихід до чвертьфіналу. На цій стадії вона грала тричі у 2018, 2019 та 2025 роках.

