Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2026.

У двох сетах вона здобула перемогу над третьою ракеткою світу, американкою Коко Гофф з рахунком 6:1, 6:2.

Світоліна обіграла Гофф на Australian Open-2026

Тенісистки провели на корті 59 хвилин. За цей час Еліна зробила чотири подачі навиліт, реалізували шість із семи брейкпойнтів, мала 12 віннерів проти трьох у суперниці та припустилася менше невимушених помилок (16:26).

Перша партія розпочалася з обміну брейками. Після цього українка виграла п’ять геймів поспіль, реалізувавши з першої спроби сетпойнт.

Другий сет Світоліна розпочала з ривка 3:0 з брейком, після чого Гофф вдалося взяти свою подачу. За рахунку 5:2 на користь українки Еліна з першої спроби реалізувала матчбол на подачі американки.

Це була четверта очна зустріч тенісисток. Досі Еліна перемагала Коко лише раз у 2021 році на Australian Open. Натомість двічі потім програла на турнірі в Окленді та на US Open.

У матчі за вихід до фіналу першого у 2026 році турніру серії Grand Slam українці протистоятиме перша ракетка світу, “нейтральна” Аріна Соболенко. У півфіналі спортсменка з Білорусі обіграла Іву Йович у двох сетах.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Australian Open-2026 Еліна Світоліна обіграла іншу представницю із першої десятки світового рейтингу, “нейтральну” Міру Андрєєву з рахунком 6:2, 6:4.

