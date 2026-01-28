Зі Світоліною, але без Свьонтек: визначилися пари півфіналу Australian Open-2026
У жіночих одиночних змаганнях на турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2026 визначилися всі півфіналістки.
На цій стадії вперше зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна, яка після оновлення рейтингу WTA повернеться до десятки найкращих тенісисток світу.
Напередодні українка у двох сетах розгромила третю ракетку світу, американку Коко Гофф та зустрінеться у поєдинку за фінал із “нейтральною” Аріною Соболенко, яка має паспорт Білорусі.
AO-2026: хто зіграє у півфіналі
У ніч на 28 січня у Мельбурні відбулося ще два матчі 1/4 фіналу, в яких визначилася друга пара півфіналісток.
Друга ракетка світу, полячка Іга Свьонтек зустрічалачя з казашкою Оленою Рибакіною, а в іншому матчі на корті зустрілися дві американки Джессіка Пегула та Аманда Анісімова.
Спершу відбувся матч Свьонтек та Рибакіної, за підсумками якого полька припинила боротьбу за трофей. Вона поступилася своїй суперниці у двох сетах 5:7, 1:6. Тенісистки провели на корті 1 годину та 37 хвилин.
На одну хвилину менше тривала зустріч американок. Пегула легко взяла першу партію 6:2, а в другій зуміла перевести гру на тайбрейк та дотиснути суперницю. Для Джессіки це другий поспіль півфінал на турнірах Gramd Slam після US Open-2025.
Таким чином пари півфіналу такі:
- Аріна Сабалєнка — Еліна Світоліна;
- Джессіка Пегула — Єлена Рибакіна.
Обидва матчі заплановані на четвер, 29 січня.
Світоліна зустрічалася із Сабаленко шість разів. Українка обігрувала свою опонентку лише раз у 2020 році на турнірі у Страсбурзі. Стільки ж мали очних матчів Пегула та Рибакіна, але кожна здобула по три перемоги.