У жіночих одиночних змаганнях на турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2026 визначилися всі півфіналістки.

На цій стадії вперше зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна, яка після оновлення рейтингу WTA повернеться до десятки найкращих тенісисток світу.

Напередодні українка у двох сетах розгромила третю ракетку світу, американку Коко Гофф та зустрінеться у поєдинку за фінал із “нейтральною” Аріною Соболенко, яка має паспорт Білорусі.

AO-2026: хто зіграє у півфіналі

У ніч на 28 січня у Мельбурні відбулося ще два матчі 1/4 фіналу, в яких визначилася друга пара півфіналісток.

Друга ракетка світу, полячка Іга Свьонтек зустрічалачя з казашкою Оленою Рибакіною, а в іншому матчі на корті зустрілися дві американки Джессіка Пегула та Аманда Анісімова.

Спершу відбувся матч Свьонтек та Рибакіної, за підсумками якого полька припинила боротьбу за трофей. Вона поступилася своїй суперниці у двох сетах 5:7, 1:6. Тенісистки провели на корті 1 годину та 37 хвилин.

На одну хвилину менше тривала зустріч американок. Пегула легко взяла першу партію 6:2, а в другій зуміла перевести гру на тайбрейк та дотиснути суперницю. Для Джессіки це другий поспіль півфінал на турнірах Gramd Slam після US Open-2025.

Таким чином пари півфіналу такі:

Аріна Сабалєнка — Еліна Світоліна;

Джессіка Пегула — Єлена Рибакіна.

Обидва матчі заплановані на четвер, 29 січня.

Світоліна зустрічалася із Сабаленко шість разів. Українка обігрувала свою опонентку лише раз у 2020 році на турнірі у Страсбурзі. Стільки ж мали очних матчів Пегула та Рибакіна, але кожна здобула по три перемоги.

