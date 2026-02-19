Свитолина обыграла Ружич и вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае
- Элина Свитолина обыграла Антонию Ружич в трех сетах и вышла в 1/2 финала в Дубае.
- Матч длился более двух часов, украинка реализовала пять брейк-поинтов.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 1000 в Дубае.
В четвертьфинале она одолела хорватскую теннисистку Антонию Ружич в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
Свитолина вышла в 1/2 финала в Дубае
Теннисистки провели на корте 2 часа и 4 минуты, за которые Элина сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок против одной у Ружич, а также реализовала пять из девяти брейк-поинтов.
В первой партии хорватка с двумя брейками вырвалась вперед, ведя 4:1. В шестом гейме Элина отыграла два брейк-поинта, не дав Ружич довести счет до еще более разгромного в первом сете. Всего хорватке понадобилось четыре сет-поинта, чтобы повести по партиям.
Во второй партии после обмена геймами Свитолиной удалось взять три подачи соперницы подряд и сравнять по сетам 1:1.
Решающий сет прошел в равной борьбе. Ключевым стал шестой гейм на подаче Ружич, который выиграла украинка. Матч-поинт Элина реализовала с первой попытки.
Ружич – Свитолина: видеообзор матча
Следующей соперницей Свитолиной станет третья ракетка мира Коко Гауфф, которая в другом четвертьфинальном матче обыграла филиппинку Александру Эалу.
В конце января Свитолина встречалась с Гауфф на кортах Australian Open. Тогда украинка одержала сенсационную разгромную победу над американкой в двух сетах.