Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 1000 в Дубаї.

У чвертьфіналі вона здолала хорватську тенісистку Антонію Ружич у трьох сетах із рахунком 3:6, 6:2, 6:3.

Світоліна вийшла до 1/2 фіналу у Дубаї

Тенісистки провели на корті 2 години та 4 хвилини, за які Еліна зробила сім ейсів, припустилася семи подвійних помилок проти однієї у Ружич, а також реалізувала п’ять із девяти брейкпойнтів.

У першій партії хорватка з двома брейками вирвала вперед, ведучи 4:1. У шостому геймі Еліна відіграла два брейкпойнти, не давши Ружич довести рахунок до ще більш розгромного у першому сеті. Загалом хорватці знадобилося чотири сетпойнти, щоб повести за партіями.

У другій партії після обміну геймами Світоліній вдалося взяти три подачі суперниці поспіль та зрівняти за сетами 1:1.

Вирішальний сет минув за рівної боротьби. Ключовим став шостий гейм на подачі Ружич, який забарал українка. Матчпойнт Еліна реалізувала з першої спроби.

Ружич – Світоліна: відеоогляд матчу

Наступною супернницею Світоліної стане третя ракетка світу Коко Гофф, яка в іншому чвертьфінальному матчі обіграла філіппінку Александру Еалу.

Наприкінці січня Світоліна зустрічалася з Гофф на кортах Australian Open. Тоді українка здобула сенсаційну розгромну перемогу над американкою у двох сетах.

