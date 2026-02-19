Світоліна дотисла Ружич і вийшла до півфіналу турніру WTA у Дубаї
- Еліна Світоліна обіграла Антонію Ружич у трьох сетах і вийшла до 1/2 фіналу в Дубаї.
- Матч тривав понад дві години, українка реалізувала п’ять брейкпойнтів.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 1000 в Дубаї.
У чвертьфіналі вона здолала хорватську тенісистку Антонію Ружич у трьох сетах із рахунком 3:6, 6:2, 6:3.
Світоліна вийшла до 1/2 фіналу у Дубаї
Тенісистки провели на корті 2 години та 4 хвилини, за які Еліна зробила сім ейсів, припустилася семи подвійних помилок проти однієї у Ружич, а також реалізувала п’ять із девяти брейкпойнтів.
У першій партії хорватка з двома брейками вирвала вперед, ведучи 4:1. У шостому геймі Еліна відіграла два брейкпойнти, не давши Ружич довести рахунок до ще більш розгромного у першому сеті. Загалом хорватці знадобилося чотири сетпойнти, щоб повести за партіями.
У другій партії після обміну геймами Світоліній вдалося взяти три подачі суперниці поспіль та зрівняти за сетами 1:1.
Вирішальний сет минув за рівної боротьби. Ключовим став шостий гейм на подачі Ружич, який забарал українка. Матчпойнт Еліна реалізувала з першої спроби.
Ружич – Світоліна: відеоогляд матчу
Наступною супернницею Світоліної стане третя ракетка світу Коко Гофф, яка в іншому чвертьфінальному матчі обіграла філіппінку Александру Еалу.
Наприкінці січня Світоліна зустрічалася з Гофф на кортах Australian Open. Тоді українка здобула сенсаційну розгромну перемогу над американкою у двох сетах.