Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до фіналу тенісного турнівру WTA 1000 у Дубаї, обігравши третю ракетку світу Коко Гофф.

Українці вдалося обіграти американку в трьох сетах з рахунком 6:4, 6:7 (13:15) та 6:4.

Світоліна вийшла у фінал на турнірі у Дубаї

Тенісистки провели на корті 3 години та 6 хвилин, за які Еліна зробила три подачі навиліт, припустилася двох подвійних помилок проти 12-ти у Гофф, а також відіграла шість із 11-ти брейкпойнтів.

У першому сеті Світоліна відігралася із 1:3, а в дев’ятому геймі зробила другий брейк. Забрати сет українці вдалося з другої спроби.

Друга партія розтягнулася майже на 1,5 години. За рахунку 5:6 Світоліна відіграла два сетболи Гофф та перевела матч на тривалий тайбрейк. Там тенісистки сумарно провели 28 розіграшів, а переможницею вийшла Гофф.

Гоффі розпочала вирішальну партію з брейку, після чого Світоліна відразу ж зрівняли, взявши подачу суперниці. Ключовим став десятий гейм на подачі американки, коли Еліна реалізувала п’ятий матчбол у матчі.

Світоліна – Гофф: відеоогляд

Упродовж календарного місяця для Світоліної це друга перемога над Гофф. Наприкінці січня вона обіграла американку в чвертьфіналі Australian Open-2026.

У фінали турніру WTA 1000 у Дубаї українка зустрінеться з п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою.

