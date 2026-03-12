Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

На стадии 1/8 финала она встречалась с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которая отказалась продолжать игру во втором сете.

Свитолина вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Теннисистки провели на корте 41 минуту, за которую Элина сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из трех брейк-поинтов.

В первой партии Свитолина с двумя брейками разгромила соперницу 6:1, после чего во второй партии, при счете 1:1, чешка отказалась продолжать игру.

Между сетами Синякова брала медицинский тайм-аут и, очевидно, решила не рисковать здоровьем.

Для Свитолиной это второй подряд выход в четвертьфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В прошлом году украинка остановилась именно на этой стадии.

Свитолина – Синякова: видеообзор матча

За выход в полуфинал Элина сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек. Матч запланирован на 12 марта, но не ранее 23:30.

С польской Свитолиной встречалась пять раз, но одержала только одну победу в последних матчах на Уимблдоне в 2023 году. Последний раз они играли в 1/4 финала Ролан Гаррос-2025.

Напомним, в 1/8 финала украинка вышла, обыграв американку Эшлин Крюгер со счетом 6:4, 6:2.

