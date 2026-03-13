Свитолина обыграла вторую ракетку мира Свентек и вышла в 1/2 турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, одолев вторую ракетку мира Игу Свентек.
Матч длился три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинки.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 10 минут, за которые Элина пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и отыграла пять из восьми брейк-поинтов.
В первой партии Свитолина повела с тремя брейками 4:1 и с первой попытки реализовала сетпойнт.
Зато украинка отдала сопернице вторую партию, где ключевым стал десятый гейм на подаче польки, который она закрыла с первого раза, сравняв по сетам 1:1.
В решающей партии Элина не отдала сопернице ни одной своей подачи и смогла реализовать брейк в девятом гейме, что стало решающим в сете.
Таким образом, Свитолина во второй раз за шесть встреч обыграла Свентек, прервав серию из трех поражений от соперницы. Элина во второй раз сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе с 2019 года.
Украинка проведет 14-й полуфинал на турнирах WTA 1000 и будет бороться за шестой финал. Ее соперницей будет третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.
На стадии 1/8 финала Элина встречалась с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которая отказалась продолжать игру во втором сете.