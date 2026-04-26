Украинская теннисистка Марта Костюк преодолела третий круг турнира WTA 1000 в испанском Мадриде, преодолев пятую ракетку мира и американку Джессику Пегулу в двух сетах.

Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000

Украинка Марта Костюк начала свой путь на турнире WTA 1000 в Мадриде с победы. В матче второго круга спортсменка одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в двух партиях, гарантировав себе место в 1/16 финала соревнований.

Противостояние с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой стало уже седьмым в карьере Костюк. Несмотря на то, что до этой встречи преимущество в личных матчах было на стороне американки (4:2), украинка обыграла соперницу в этом сезоне.

Костюк обыграла пятую ракетку мира в стартовой партии, окончив первый сет со счетом 6:1. Ключом к успеху стала игра украинки: она не только реализовала два брейкпоинта, но и отыграла все девять брейкпоинтов на собственной подаче.

Racing into the lead 👏 Marta Kostyuk sets the tempo against Pegula, taking the opener 6-1.#MMOPEN pic.twitter.com/2Cha6MFy4O — wta (@WTA) April 26, 2026

Второй сет оказался более напряженным, но Костюк обыграла американку, не доводя дело до тайбрейка, со счетом 6:4. Всего поединок длился 1 час и 14 минут.

Powering through 👊 Marta Kostyuk smashes her way into the Round of 16, defeating Pegula in Madrid 6-1, 6-4.#MMOPEN pic.twitter.com/VUPnFZkUko — wta (@WTA) April 26, 2026

Костюк остается единственной представительницей Украины на турнире WTA в Мадриде, выйдя в 1/8 финала. Ранее участие в соревнованиях приостановили семь украинских теннисисток.

Следующей соперницей Марты Костюк станет американская теннисистка Кэти Макнелли.

