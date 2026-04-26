Украинская теннисистка Марта Костюк преодолела третий круг турнира WTA 1000 в испанском Мадриде, преодолев пятую ракетку мира и американку Джессику Пегулу в двух сетах.

Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000

Украинка Марта Костюк начала свой путь на турнире WTA 1000 в Мадриде с победы. В матче второго круга спортсменка одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в двух партиях, гарантировав себе место в 1/16 финала соревнований.

Противостояние с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой стало уже седьмым в карьере Костюк. Несмотря на то, что до этой встречи преимущество в личных матчах было на стороне американки (4:2), украинка обыграла соперницу в этом сезоне.

Сейчас смотрят

Костюк обыграла пятую ракетку мира в стартовой партии, окончив первый сет со счетом 6:1. Ключом к успеху стала игра украинки: она не только реализовала два брейкпоинта, но и отыграла все девять брейкпоинтов на собственной подаче.

Второй сет оказался более напряженным, но Костюк обыграла американку, не доводя дело до тайбрейка, со счетом 6:4. Всего поединок длился 1 час и 14 минут.

Костюк остается единственной представительницей Украины на турнире WTA в Мадриде, выйдя в 1/8 финала. Ранее участие в соревнованиях приостановили семь украинских теннисисток.

Следующей соперницей Марты Костюк станет американская теннисистка Кэти Макнелли.

Связанные темы:

WTAМадридМарта КостюкТеннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.