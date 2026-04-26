Українська тенісистка Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в іспанському Мадриді, здолавши п’яту ракетку світу та американку Джессіку Пегулу в двох сетах.

Костюк вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000

Українка Марта Костюк розпочала свій шлях на турнірі WTA 1000 у Мадриді із перемоги. У матчі другого кола спортсменка здолала представницю Казахстану Юлію Путінцеву у двох партіях, гарантувавши собі місце в 1/16 фіналу змагань.

Протистояння з п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою стало вже сьомим у кар’єрі Костюк. Попри те, що до цієї зустрічі перевага в особистих матчах була на боці американки (4:2), українка обіграла суперницю в цьому сезоні.

Зараз дивляться

Костюк обіграла п’яту ракетку світу в стартовій партії, закінчивши перший сет з рахунком 6:1. Ключем до успіху стала гра українки: вона не лише реалізувала два брейкпоінти, а й відіграла всі дев’ять брейкпоінтів на власній подачі.

Другий сет виявився більш напруженим, але Костюк обіграла американку, , не доводячи справу до тайбрейку, з рахунком 6:4. Загалом поєдинок тривав 1 годину та 14 хвилин.

Костюк залишається єдиною представницею України на турнірі WTA в Мадриді, вийшовши в 1/8 фіналу. Раніше участь у змаганнях припинили сім українських тенісисток.

Наступною суперницею Марти Костюк стане американська тенісистка Кеті Макнеллі.

Пов'язані теми:

WTAМадридМарта КостюкТеніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.