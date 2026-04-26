Костюк вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000, обігравши п’яту ракетку світу
- Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, сенсаційно обігравши п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу.
- Українка залишається єдиною представницею нашої країни на змаганнях і в наступному колі зустрінеться з американкою Кеті Макнеллі.
Українська тенісистка Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в іспанському Мадриді, здолавши п’яту ракетку світу та американку Джессіку Пегулу в двох сетах.
Українка Марта Костюк розпочала свій шлях на турнірі WTA 1000 у Мадриді із перемоги. У матчі другого кола спортсменка здолала представницю Казахстану Юлію Путінцеву у двох партіях, гарантувавши собі місце в 1/16 фіналу змагань.
Протистояння з п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою стало вже сьомим у кар’єрі Костюк. Попри те, що до цієї зустрічі перевага в особистих матчах була на боці американки (4:2), українка обіграла суперницю в цьому сезоні.
Костюк обіграла п’яту ракетку світу в стартовій партії, закінчивши перший сет з рахунком 6:1. Ключем до успіху стала гра українки: вона не лише реалізувала два брейкпоінти, а й відіграла всі дев’ять брейкпоінтів на власній подачі.
Racing into the lead 👏
Marta Kostyuk sets the tempo against Pegula, taking the opener 6-1.#MMOPEN pic.twitter.com/2Cha6MFy4O
— wta (@WTA) April 26, 2026
Другий сет виявився більш напруженим, але Костюк обіграла американку, , не доводячи справу до тайбрейку, з рахунком 6:4. Загалом поєдинок тривав 1 годину та 14 хвилин.
Powering through 👊
Marta Kostyuk smashes her way into the Round of 16, defeating Pegula in Madrid 6-1, 6-4.#MMOPEN pic.twitter.com/VUPnFZkUko
— wta (@WTA) April 26, 2026
Костюк залишається єдиною представницею України на турнірі WTA в Мадриді, вийшовши в 1/8 фіналу. Раніше участь у змаганнях припинили сім українських тенісисток.
Наступною суперницею Марти Костюк стане американська тенісистка Кеті Макнеллі.