Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинале она обыграла бывшую россиянку Анастасию Потапову, которая сейчас выступает под флагом Австрии, со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 38 минут, за которые Марта сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок против шести у соперницы, а также отыграла 8 из 12 брейк-пойнтов.

Сейчас смотрят

В первом сете Костюк начала с рывка 3:0. В восьмом гейме украинка с четвертой попытки взяла партию. В то же время во втором сете Марте удалось взять лишь один гейм.

Решающий сет Костюк начала с рывка 4:0. Соперница взяла свою подачу и была близка к брейку, но Марта отыграла три брейк-пойнта. Матч-пойнт украинка реализовала с первой попытки.

Костюк – Потапова: видеообзор матча

Для теннисисток это была пятая личная встреча, к которой они подходили с результатом по две победы у каждой.

Таким образом, для Костюк это второй подряд выход в финал турнира WTA, но первый в карьере уровня WTA 1000.

В финале турнира в Мадриде Марта встретится с “нейтральной” Миррой Андреевой, которая в двух сетах одолела американку Хейли Баптист.

В предыдущем раунде украинка обыграла представительницу Чехии Линду Носкову в двух сетах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.