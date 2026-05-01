Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.

У півфіналі вона здолала ексросіянку Анастасію Потапову, яка зараз виступає під прапором Австрії, із рахунком 6:2, 1:6, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 38 хвилин, за які Марта зробила один ейс, припустилася п’яти подвійних помилок проти шести у суперниці, а також відіграла 8 із 12 брейкпойнтів.

У першому сеті Костюк розпочала з ривка 3:0. У восьмому геймі українка з четвертої спроби забрала партію. Водночас у другій партії Марті вдалося взяти лише один гейм.

Вирішальний сет Костюк розпочала з ривка 4:0. Суперниця взяла свою подачу та була близькою до брейка, але Марта відіграла три брейкпойнти. Матчпойнт українка реалізувала з першої спроби.

Для тенісисток це була п’ята очна зустріч, до якої вони підходили із доробком по дві перемоги у кожної.

Таким чином, для Костюк це другий поспіль вихід до фіналу турніру WTA, але перший у кар’єрі рівня WTA 1000.

У фіналі турніру у Мадриді Марта зустрінеться з “нейтральною” Міррою Андрєєвою, яка у двох сетах здолала американку Хейлі Баптіст.

У попередньому колі українка здолала представницю Чехії Лінду Носкову у двох сетах.

