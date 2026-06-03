Украинская теннисистка Марта Костюк после выхода в полуфинал Ролан Гаррос высказалась о молчании россиянок по поводу войны в Украине.

Об этом она рассказала на пресс-конференции после победы над Элиной Свитолиной.

Костюк о молчании россиянок

Соперницей Костюк в полуфинале Ролан Гаррос станет “нейтральная” Мирра Андреева. Это будет третья очная встреча спортсменок – украинка ведет в серии 2:0.

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По словам Костюк, ее уже не задевает молчание «нейтральных» теннисисток, которые после начала полномасштабного вторжения так и не высказали свою позицию по поводу войны в Украине.

– Для меня это уже не вызывает разочарования. Они все взрослые люди. Они знают, о чем говорят. Они знают, что происходит. У них есть телефоны. У них есть Instagram. У них есть новости. Они четко осознают, что происходит. Если это то, о чем они не хотят говорить, то жить с этим придется им, а не мне, – сказала Марта.

Она добавила, что “нейтральные” теннисистки выбирают для себя стратегию, которая им подходит.

– Очевидно, что я мало что могу с этим поделать. Я бы хотела, чтобы была более четкая позиция по поводу того, что происходит, особенно когда твоя страна убивает других людей. Я не знаю, как можно спокойно спать ночью, когда ты знаешь, что это происходит, и не можешь ничего сказать по этому поводу, – отметила Костюк.

Также Марта привела пример Дарьи Касаткиной, которая публично осудила действия России и перешла выступать под флагом Австралии. Она является единственной спортсменкой из России, которой Костюк пожимает руки во время официальных матчей.

Костюк отметила, что пример Касаткиной доказывает: даже несмотря на давление и угрозы в адрес семьи, можно сменить гражданство и уехать из России. Она подчеркнула, что российские спортсмены за последние годы четко продемонстрировали свою позицию, и ответственность за это лежит на них самих.

– За четыре года, думаю, они очень четко дали понять, на чьей стороне они. Повторяю, это их бремя, и это то, с чем живут они, а не я, – отметила Костюк.

Матч полуфинала Ролан Гаррос между Мартой Костюк и Миррой Андреевой состоится 4 июня.

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