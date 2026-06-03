Українська тенісистка Марта Костюк після виходу до півфіналу Ролан Гаррос висловилася про мовчання росіянок щодо війни в Україні.

Про це вона сказала на пресконференції після перемоги над Еліною Світоліною.

Костюк про мовчання росіянок

Суперницею Костюк у півфіналі Ролан Гарросу стане “нейтральна” Мірра Андрєєва. Це буде третя очна зустріч спортсменок – українка веде у серії 2:0.

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За словами Костюк, її вже не зачіпає мовчання “нейтральних” тенісисток, які після початку повномасштабного вторгнення так і не висловили позиції щодо війни в Україні.

– Для мене це вже не викликає розчарування. Вони всі дорослі люди. Вони знають, про що говорять. Вони знають, що відбувається. У них є телефони. У них є Instagram. У них є новини. Вони чітко усвідомлюють, що відбувається. Якщо це те, про що вони не хочуть говорити, то жити з цим доведеться їм, а не мені, – сказала Марта.

Вона додала, що “нейтральні” тенісистки обирають для себе стратегію, яка їм підходить.

– Очевидно, що я мало що можу з цим вдіяти. Я б хотіла, щоб була більш чітка позиція щодо того, що відбувається, особливо коли твоя країна вбиває інших людей. Я не знаю, як можна спокійно спати вночі, коли ти знаєш, що це відбувається, і не маєш що сказати щодо цього, — зазначила Костюк.

Також Марта навела приклад Дарії Касаткіної, яка публічно засудила дії Росії та перейшла виступати під прапор Австралії. Вона є єдиною спортсменкою з Росії, якій Костюк тисне руки під час офіційних матчів.

Костюк зазначила, що приклад Касаткіної доводить: навіть попри тиск і погрози родині можна змінити громадянство та виїхати з Росії. Вона наголосила, що російські спортсмени за останні роки чітко продемонстрували свою позицію, і відповідальність за це лежить на них самих.

– За чотири роки, думаю, вони дуже чітко дали зрозуміти, на чиєму боці вони. Повторюю, це їхній тягар, і це те, з чим вони живуть, а не я, – зазначила Костюк.

Матч півфіналу Ролан Гарросу між Мартою Костюк і Міррою Андрєєвою відбудеться 4 червня.

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