Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдонского турнира
Украинская теннисистка Дарья Снигур сенсационно победила Элину Свитолину в первом круге Уимблдона-2026.
Для первой ракетки Украины этот результат означает завершение выступлений на турнире уже после стартового матча.
Свитолина уступила Снигур в первом круге Уимблдона-2026
В матче первого раунда основной сетки травяного мэйджора Свитолина уступила другой представительнице Украины Дарье Снигур (№77 WTA) со счетом 5:7, 2:6.
Для Снигур это третья победа в карьере над теннисисткой, входящей в топ-10 мирового рейтинга.
Во втором круге украинка встретится с француженкой Леолией Жанжан (№132 WTA).
Для Свитолиной это первый с 2018 года случай, когда она покинула Уимблдон уже после первого круга.
В то же время Снигур повторила свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема, вновь пробившись во второй раунд.
Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская отыграла четыре матчбола и вышла во второй круг Уимблдона-2026.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 проходят с 29 июня по 12 июля.
В прошлом году победительницей турнира стала польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в финале без проигранных сетов победила американку Аманду Анисимову.