Украинская теннисистка Дарья Снигур сенсационно победила Элину Свитолину в первом круге Уимблдона-2026.

Для первой ракетки Украины этот результат означает завершение выступлений на турнире уже после стартового матча.

Свитолина уступила Снигур в первом круге Уимблдона-2026

В матче первого раунда основной сетки травяного мэйджора Свитолина уступила другой представительнице Украины Дарье Снигур (№77 WTA) со счетом 5:7, 2:6.

Сейчас смотрят

Для Снигур это третья победа в карьере над теннисисткой, входящей в топ-10 мирового рейтинга.

Во втором круге украинка встретится с француженкой Леолией Жанжан (№132 WTA).

Для Свитолиной это первый с 2018 года случай, когда она покинула Уимблдон уже после первого круга.

В то же время Снигур повторила свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема, вновь пробившись во второй раунд.

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская отыграла четыре матчбола и вышла во второй круг Уимблдона-2026.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 проходят с 29 июня по 12 июля.

В прошлом году победительницей турнира стала польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в финале без проигранных сетов победила американку Аманду Анисимову.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.