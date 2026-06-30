Українська тенісистка Дар’я Снігур сенсаційно перемогла Еліну Світоліну в першому колі Вімблдона-2026.

Для першої ракетки України цей результат означає завершення виступів на турнірі вже після стартового матчу.

Світоліна поступилася Снігур у першому колі Вімблдона-2026

У поєдинку першого раунду основної сітки трав’яного мейджора Світоліна поступилася іншій представниці України Дар’ї Снігур (№77 WTA) з рахунком 5:7, 2:6.

Зараз дивляться

Для Снігур це третя перемога в кар’єрі над тенісисткою, яка входить до топ-10 світового рейтингу.

У другому колі українка зустрінеться з француженкою Леолією Жанжан (№132 WTA).

Для Світоліної це перший з 2018 року випадок, коли вона залишила Вімблдон уже після першого кола.

Водночас Снігур повторила своє найкраще досягнення на турнірах Великого шолома, знову пробившись до другого раунду.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська відіграла чотири матчболи та вийшла до другого кола Вімблдона-2026.

Матчі основної сітки Вімблдона-2026 проходять з 29 червня до 12 липня.

Торік переможницею турніру стала польська тенісистка Іга Швьонтек, яка у фіналі без програних сетів перемогла американку Аманду Анісімову.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.