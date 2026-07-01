Вторая ракетка Украины Марта Костюк начала выступление на Уимблдоне-2026 с разгромной победы. В матче первого круга она обыграла аргентинку украинского происхождения Надю Подороску.

Для Марты это был первый матч на травяном покрытии в этом сезоне.

Костюк о старте на Уимблдоне

После успешного выступления на грунте в текущем теннисном сезоне Костюк не сыграла ни одного матча на траве, однако смогла начать выступление на турнире Большого шлема на лондонских кортах с разгромной победы.

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– Этот матч не был чем-то особенным: я тоже нервничала, но знала, что именно хочу делать на корте. Опять же: трава – специфическое покрытие, но я рада, как справилась. В принципе я довольна матчем, – сказала Костюк в комментарии Суспильне Спорт.

Костюк отметила, что чувствует себя хорошо и сумела полностью восстановить силы. Ранее спортсменка планировала открыть травяной сезон выступлениями в Лондоне, однако была вынуждена пропустить турнир из-за травмы лодыжки.

– Чувствую себя хорошо, потому что, опять же: это победа. Но самое важное для меня то, что я здорова. И опять же: покрытие непростое. Я так каждый матч выхожу, на каждую тренировку и говорю себе: «Пожалуйста, не сломайся». То есть все хорошо, но да, я всегда держу это в голове, – призналась Марта.

Следующей соперницей Костюк станет “нейтральная” Анна Блинкова, которая в первом раунде выбила другую украинскую теннисистку, Юлию Стародубцеву.

Матч Костюк против Блинковой состоится в четверг, 2 июня.

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