Друга ракетка України Марта Костюк з розгромної перемоги стартувала на Вімблдоні-2026. У матчі першого кола вона здолала аргентинку українського походження Надю Подороску.

Для Марти це був перший матч на трав’яному покритті цього сезону.

Костюк про старт на Вімблдоні

Після успішного виступу на ґрунті у поточному тенісному сезоні Костюк не зіграла жодного матчу на траві, проте змогла стартувати на Grand Slam на лондонських кортах з розгромноъ перемоги.

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– Цей матч не був нічим іншим: я також нервувала, але знала, що саме хочу робити на корті. Знову ж таки: трава – специфічне покриття, але я рада, як впоралася. В принципі я задоволена матчем, – сказала Костюк в коментарі Суспільне Спорт.

Костюк зазначила, що почувається добре й зуміла цілком відновити сили. Раніше спортсменка планувала відкрити трав’яний сезон виступами в Лондоні, проте була змушена пропустити турнір через ушкодження щиколотки.

– Відчувається добре, тому що знову ж таки: це перемога. Але найважливіше для мене те, що я здорова. І знову ж: покриття непросте. Я так кожен матч виходжу, кожне тренування і кажу собі, будь ласка, не зламайся. Тобто все добре, але так, я завжди тримаю це в голові, – зізналася Марта.

Наступною суперницею Костюк стане “нейтральна” Анна Блінкова, яка у першому колі вибила іншу українську тенісистку, Юлію Стародубцеву.

Матч Костюк проти Блінкової відбудеться у четвер, 2 червня.

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