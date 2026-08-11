Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру серії WTA 1000 у канадському Торонто, здолавши “нейтральну” Катерину Александрову.

У чвертьфіналі українська тенісистка поступилася у першому сеті, однак змогла переломити хід матчу та здобути перемогу.

Світоліна вийшла до півфіналу WTA 1000 у Торонто: що відомо

Матч Світоліна — Александрова тривав 1 годину 34 хвилини та завершився перемогою українки з рахунком 3:6, 6:0, 6:3.

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Перший сет залишився за Александровою. Росіянка потужно діяла на подачі, зробила брейк у п’ятому геймі та довела партію до перемоги — 6:3.

Після невдалого старту Світоліна повністю перехопила ініціативу. У другому сеті українка не залишила суперниці жодного шансу, оформивши так званий “бублик” — 6:0.

У вирішальній партії перша ракетка України швидко повела 5:1. Александровій вдалося скоротити відставання, однак Світоліна одразу зробила ще один брейк і завершила матч перемогою — 6:3.

За гру українка виконала три ейси, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала шість брейків.

Це була п’ята очна зустріч тенісисток, у якій Світоліна здобула вже четверту перемогу.

У півфіналі турніру українка зустрінеться з польською тенісисткою Ігою Швьонтек.

Світоліна — Александрова: відеоогляд матчу

Крім того, завдяки виходу до півфіналу Світоліна гарантувала собі підйом щонайменше на дві позиції в Чемпіонській гонці WTA — із шостого на четверте місце. Вона вже обійшла американку Джессіку Пегулу та чешку Кароліну Мухову.

Якщо ж українка виграє турнір, а представниця Казахстану Єлена Рибакіна не дійде до фіналу, Світоліна може очолити Чемпіонську гонку WTA. Саме за її підсумками визначаються вісім тенісисток, які зіграють на Підсумковому турнірі сезону.

Раніше Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Торонто, перемігши американку Аманду Анісімову у двох сетах — 6:2, 6:4. Це був уже четвертий чвертьфінал української тенісистки на турнірах серії WTA 1000 у сезоні-2026.

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