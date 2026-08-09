Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі WTA 1000 у канадському Торонто.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Світоліна пробилася до чвертьфіналу у Торонто: що відомо

У матчі четвертого кола Світоліна, яка посіяна під дев’ятим номером, зустрілася з восьмою сіяною американкою Амандою Анісімовою.

Зараз дивляться

Перший сет українська тенісистка розпочала дуже впевнено, повівши 4:0. Американка змогла скоротити відставання, однак Світоліна довела партію до перемоги з рахунком 6:2.

У другому сеті українка знову швидко захопила ініціативу, вигравши три стартові гейми, а згодом повела 5:1. Попри те, що Анісімова відіграла чотири матчболи та скоротила рахунок до 5:4, Світоліна впевнено подала на матч і завершила зустріч перемогою — 6:4.

Таким чином українська тенісистка виграла матч у двох сетах — 6:2, 6:4.

Ця перемога стала для Світоліної вже п’ятою у шести очних зустрічах проти американської тенісистки.

Хто стане наступною суперницею Еліни Світоліної

У чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Торонто Еліна Світоліна зіграє проти “нейтральної” Єкатєріни Алєксандрової.

Російська тенісистка у своєму матчі четвертого кола сенсаційно перемогла першу ракетку світу Аріну Сабалєнко.

Для Світоліної це вже четвертий чвертьфінал на турнірах серії WTA 1000 у 2026 році. Раніше українка доходила до цієї стадії на змаганнях у Дубаї, Індіан-Веллс та Римі.

Нагадаємо, що перед виходом до чвертьфіналу Еліна Світоліна впевнено подолала попередні раунди турніру.

У третьому колі українка розгромила ексросіянку Анастасію Потапову з рахунком 6:1, 6:1, а до цього здобула вольову перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

Також до 1/8 фіналу турніру дійшла Марта Костюк, яка перемогла американку Медісон Кіз.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.