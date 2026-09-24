Матч Украина — Бельгия в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг завершился победой украинских теннисисток.

О ходе четвертьфинального матча сообщается на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг.

Украина вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Четвертьфинальное противостояние Украины и Бельгии состоялось 24 сентября в китайском Шэньчжэне. Для украинской сборной это был первый матч в финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2026.

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Встречу открывали Ангелина Калинина и Яна Оципка. Украинка уступила в напряженном первом сете на тай-брейке — 6:7, но после этого полностью перехватила инициативу.

Во втором сете Калинина отдала сопернице всего один гейм — 6:1, а в решающем сете повторила этот результат — 6:1.

Таким образом, Калинина одержала волевую победу в трех сетах — 6:7, 6:1, 6:1 — и принесла Украине первое очко.

Второй одиночный матч провела первая ракетка Украины Элина Свитолина. Её соперницей стала бельгийка Грет Миннен, так что именно этот поединок мог досрочно определить победительницу четвертьфинала.

Свитолина выиграла первый сет у Миннен на тай-брейке, но удержать преимущество не смогла. В двух следующих партиях украинка уступила с одинаковым счётом 4:6.

После двух одиночных матчей счет в противостоянии стал равным, поэтому судьба путёвки в полуфинал решалась в парной встрече.

За Украину на корт вышли Ангелина Калинина и Людмила Киченок, а за Бельгию — Магали Кемпен и Лара Салден.

Украинки выиграли решающий парный матч и принесли сборной победу в четвертьфинальном противостоянии. Таким образом, Украина второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

В прошлом году украинская команда тоже дошла до этой стадии турнира, где уступила будущим чемпионкам — сборной Италии.

В полуфинале, который состоится 26 сентября, Украина сыграет с победительницей матча Италия — Китай.