Матч Україна — Бельгія у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завершився перемогою українських тенісисток.

Про перебіг чвертьфінального протистояння повідомляється на офіційному сайті Кубка Біллі Джин Кінг.

Україна вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Чвертьфінальне протистояння України та Бельгії відбулося 24 вересня у китайському Шеньчжені. Для української збірної це був перший матч у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

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Відкривали зустріч Ангеліна Калініна та Яна Оціпка. Українка поступилася у напруженому першому сеті на тайбрейку — 6:7, однак після цього повністю перехопила ініціативу.

У другій партії Калініна віддала суперниці лише один гейм — 6:1, а у вирішальному сеті повторила цей результат — 6:1.

Таким чином, Калініна здобула вольову перемогу у трьох сетах — 6:7, 6:1, 6:1 — та принесла Україні перше очко.

Другий одиночний матч провела перша ракетка України Еліна Світоліна. Її суперницею стала бельгійка Грет Міннен, тож саме цей поєдинок міг достроково визначити переможницю чвертьфіналу.

Світоліна виграла перший сет у Міннен на тайбрейку, проте втримати перевагу не змогла. У двох наступних партіях українка поступилася з однаковим рахунком 4:6.

Після двох одиночних матчів рахунок у протистоянні став рівним, тому доля путівки до півфіналу вирішувалася у парній зустрічі.

За Україну на корт вийшли Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок, а за Бельгію — Магалі Кемпен та Лара Салден.

Українки виграли вирішальний парний матч Україна — Бельгія і принесли збірній перемогу у чвертьфінальному протистоянні. Таким чином, Україна вдруге поспіль вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Торік українська команда також дійшла до цієї стадії турніру, де поступилася майбутнім чемпіонкам — збірній Італії.

У півфіналі, який відбудеться 26 вересня, Україна зіграє з переможницею протистояння Італія — Китай.

Джерело : Суспільне

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