У 2027 році WTA та ATP зрівняють призові виплати для жінок і чоловіків на всіх спільних турнірах серії 1000.

Про це WTA повідомила у презентації нового календаря сезону.

Призові WTA та ATP на турнірах 1000 зрівняють

Дискусія про фінансову рівність у тенісі триває з часу заснування WTA у 1973 році. Чотири турніри серії Grand Slam та ключові змагання категорії 1000 (Індіан-Веллс, Маямі, Мадрид, Пекін) уже платять чоловікам і жінкам нарівні.

Зараз дивляться

З 2027 року до цієї практики приєднаються й решта турнірів WTA 1000 – Рим, Канада та Цинциннаті.

У WTA це рішення назвали знаковим для професійного тенісу. Очільниця асоціації Валері Камілло підкреслила, що воно відображає фундаментальні цінності, закладені ще під час заснування жіночого туру.

– Досягнення рівних призових у всіх турнірах серії WTA 1000 є важливим етапом для тенісу. Це демонструє незмінну відданість WTA лідерству у спортивній галузі щодо забезпечення наших спортсменок конкурентної та фінансової рівності, а також є свідченням незмінності засновницької візії WTA, — сказала Камілло.

Серед турнірів, що зрівняють призові, – змагання в Римі. Італійський тисячник планував паритет ще у 2025 році, але задум так і не реалізували.

Диспаритет у Римі має для WTA особливе значення. Саме Italian Open 1970 року підштовхнув одну із засновниць туру, Біллі Джин Кінг, до боротьби за рівність: за перемогу їй виплатили $600, тоді як чемпіону чоловічого турніру Іліє Настасе – $3 500.

Крім того, кількість обов’язкових турнірів WTA 500 для тенісисток із першої 50-ки рейтингу зменшать із шести до чотирьох. Відтак у 2027 році їхня базова програма складатиметься з 14 змагань WTA та чотирьох турнірів серії Grand Slam.

Нову структуру розробила Рада з архітектури туру – робоча група з гравчинь, організаторів і представників WTA під керівництвом третьої ракетки світу Джессіки Пегули.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.