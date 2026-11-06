Женская теннисная ассоциация WTA изменит формат фотосессии теннисисток для участниц Итогового турнира WTA 2026 года. Вместо традиционной групповой фотографии в этом году будут сделаны портреты спортсменок.

Об этом сообщил официальный сайт WTA.

На WTA Finals-2026 не будет группового фото

На итоговом турнире WTA-2026 впервые отменили традиционное совместное фото восьми участниц.

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Причиной такого решения стала принципиальная позиция первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая отказалась позировать вместе с “нейтральными” теннисистками из России и Беларуси. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг. В связи с этим организаторы решили сделать индивидуальные портреты.

Об изменении формата сообщила пресс-служба WTA. Официальные портреты теннисисток представят в пятницу, 6 ноября.

В WTA заявили, что новая концепция призвана подчеркнуть индивидуальность каждой участницы, её личный стиль и уникальную историю. В то же время там не указали причину отказа от традиционного группового фото.

– Портреты 2026 года будут выполнены в новой концепции, сосредоточенной на личности каждой теннисистки. Они будут подчеркивать индивидуальность, личный стиль и уникальную историю каждой участницы, открывая болельщикам новый взгляд на звёзд женского тенниса, – говорится в сообщении WTA.

Групповая фотосессия в дизайнерских платьях перед стартом Итогового турнира — одна из его самых узнаваемых традиций и была частью торжественных мероприятий во время соревнований.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Элина Свитолина принципиально избегает совместных снимков и рукопожатий с теннисистками из России и Беларуси.

Напомним, среди участниц Итогового турнира этого года – россиянка Мира Андреева и белоруска Арина Сабаленко, которые попали в одну группу с украинкой.