На Итоговом турнире WTA изменили формат фотосессии из-за позиции Свитолиной
- На Итоговом турнире WTA-2026 вместо традиционного группового фото восьми участниц будут сделаны индивидуальные портреты.
- Журналист Бен Ротенберг связал изменение формата с позицией Элины Свитолиной.
Женская теннисная ассоциация WTA изменит формат фотосессии теннисисток для участниц Итогового турнира WTA 2026 года. Вместо традиционной групповой фотографии в этом году будут сделаны портреты спортсменок.
Об этом сообщил официальный сайт WTA.
На WTA Finals-2026 не будет группового фото
На итоговом турнире WTA-2026 впервые отменили традиционное совместное фото восьми участниц.
Причиной такого решения стала принципиальная позиция первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая отказалась позировать вместе с “нейтральными” теннисистками из России и Беларуси. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг. В связи с этим организаторы решили сделать индивидуальные портреты.
Об изменении формата сообщила пресс-служба WTA. Официальные портреты теннисисток представят в пятницу, 6 ноября.
В WTA заявили, что новая концепция призвана подчеркнуть индивидуальность каждой участницы, её личный стиль и уникальную историю. В то же время там не указали причину отказа от традиционного группового фото.
– Портреты 2026 года будут выполнены в новой концепции, сосредоточенной на личности каждой теннисистки. Они будут подчеркивать индивидуальность, личный стиль и уникальную историю каждой участницы, открывая болельщикам новый взгляд на звёзд женского тенниса, – говорится в сообщении WTA.
Групповая фотосессия в дизайнерских платьях перед стартом Итогового турнира — одна из его самых узнаваемых традиций и была частью торжественных мероприятий во время соревнований.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Элина Свитолина принципиально избегает совместных снимков и рукопожатий с теннисистками из России и Беларуси.
Напомним, среди участниц Итогового турнира этого года – россиянка Мира Андреева и белоруска Арина Сабаленко, которые попали в одну группу с украинкой.