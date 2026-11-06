Жіноча тенісна асоціація WTA змінить формат фотосесії тенісисток для учасниць Підсумкового турніру WTA 2026 року. Замість традиційної групової фотографії цьогоріч зроблять портрети спортсменок.

Про це повідомив офіційний сайт WTA.

На WTA Finals -2026 не буде групового фото

На Підсумковому турнірі WTA-2026 вперше скасували традиційне спільне фото восьми учасниць.

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Причиною рішення стала принципова позиція першої ракетки України Еліни Світоліної, яка відмовилася позувати разом “нейтральними” тенісистками з Росії та Білорусі. Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг. Відтак, організатори вирішили зробити індивідуальні портрети.

Про зміну формату повідомила пресслужба WTA. Офіційні портрети тенісисток презентують у п’ятницю, 6 листопада.

У WTA заявили, що нова концепція має намір підкреслити індивідуальність кожної учасниці, її особистий стиль та унікальну історію. Водночас там не вказали причину зміни від традиційного спільного фото.

– Портрети 2026 року матимуть нову концепцію, зосереджену на особистості кожної тенісистки. Вони підкреслюватимуть індивідуальність, особистий стиль та унікальну історію кожної учасниці, відкриваючи вболівальникам новий погляд на зірок жіночого тенісу, – йдеться у повідомленні WTA.

Групова фотосесія в дизайнерських сукнях перед стартом Підсумкового турніру – одна з його найвпізнаваніших традицій та була частиною урочистостей під час змагань.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Еліна Світоліна принципово уникає спільних кадрів і рукостискань із тенісистками з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, серед учасниць цьогорічного Підсумкового турніру – росіянка Міра Андрєєва та білоруска Аріна Сабаленка, які потрапили до однієї групи з українкою.

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