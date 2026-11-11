Костюк проиграла Пегуле и потеряла шансы на выход в 1/2 финала Итогового турнира
- Марта Костюк уступила Джессике Пегуле во втором матче группового этапа WTA Finals-2026.
- Второе поражение подряд лишило украинку шансов выйти в полуфинал дебютного для нее Итогового турнира WTA.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк проиграла второй матч на итоговом турнире WTA, уступив американке Джессике Пегуле.
Поражение со счетом 2:6, 5:7 лишило Костюк шансов выйти в плей-офф.
Костюк проиграла Пегуле
Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут, за которые Марта сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов.
Пегула за матч сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.
В первом сете американка быстро повела 2:0. Костюк удалось сравнять счет, но остальные геймы выиграла американка.
В начале второго сета теннисистки дважды обменялись брейками. Ключевой стала подача Марты в 11-м гейме, в котором Джессика сделала брейк, после чего закрыла сет на своей подаче.
Костюк — Пегула: видеообзор матча
По итогам матча Костюк упустила шансы выйти в полуфинал на дебютном Итоговом турнире WTA. Украинка не сможет войти в двойку лидеров даже в случае победы над американкой Коко Гофф.
Заключительный матч на Итоговом турнире WTA 2026 года Костюк проведет против Гофф в четверг, 12 ноября.
Напомним, что в первом туре группового этапа на итоговом турнире WTA Марта Костюк уступила чешке Линде Носковой в двух сетах.