Вторая ракетка Украины Марта Костюк проиграла второй матч на итоговом турнире WTA, уступив американке Джессике Пегуле.

Поражение со счетом 2:6, 5:7 лишило Костюк шансов выйти в плей-офф.

Костюк проиграла Пегуле

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут, за которые Марта сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов.

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Пегула за матч сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

В первом сете американка быстро повела 2:0. Костюк удалось сравнять счет, но остальные геймы выиграла американка.

В начале второго сета теннисистки дважды обменялись брейками. Ключевой стала подача Марты в 11-м гейме, в котором Джессика сделала брейк, после чего закрыла сет на своей подаче.

Костюк — Пегула: видеообзор матча

По итогам матча Костюк упустила шансы выйти в полуфинал на дебютном Итоговом турнире WTA. Украинка не сможет войти в двойку лидеров даже в случае победы над американкой Коко Гофф.

Заключительный матч на Итоговом турнире WTA 2026 года Костюк проведет против Гофф в четверг, 12 ноября.

Напомним, что в первом туре группового этапа на итоговом турнире WTA Марта Костюк уступила чешке Линде Носковой в двух сетах.

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