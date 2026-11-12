Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу у другому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA.

У трьох сетах вона обіграла чеську тенісистку Кароліну Мухову з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Світоліна перемогла Мухову

Тенісистки провели на корті 1 годину та 58 хвилин, за які Еліна тричі подала навиліт, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала п’ять із десяти брейкпойнтів.

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У її суперниці чотири ейси, вісім подвійних помилок та три із семи реалізованих брейкпойнтів.

Світоліна активно розпочала матч, але після виграного стартового гейму відпустила ініціативу й програла п’ять із шести наступних. У восьмому геймі Еліна відіграла два сетпоінти та зробила брейк, але потім програла на своїй подачі.

У перерві обом тенісисткам знадобилася допомога медиків. Еліна брала медичний таймаут через проблеми з ногою, а Кароліна вийшла на другу партію з пов’язкою на зап’ясті.

У другій партії Світоліна повела у рахунку, вигравши п’ятий гейм на подачі суперниці. У сьомому геймі українка взяла ще одну подачу чешки, після чого зрівняла за сетами.

У вирішальному третьому сеті Світоліна захопила ініціативу в третьому геймі, реалізувавши брейкпойнт, а потім збільшила свою перевагу ще одним брейком.

Світоліна – Мухова: відеоогляд матчу

Таким чином українка взяла реванш у чеської тенісистки за поразку в півфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті у квітні та обіграла її вчетверте за п’ять зустрічей.

Для Світоліної це четвертий виступ на WTA Finals і перший з 2019 року, коли вона дісталася фіналу змагань у Шеньчжені в статусі чинної чемпіонки.

Після перемоги над Муховою Еліна зберігає шанси на вихід до півфіналу. У п’ятницю Світоліна зіграє у заключному третьому груповому раунді проти Аріни Соболенко.

Нагадаємо, у першому колі групового етапу Світоліна поступилася “нейтральній” Міррі Андрєєвій.

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