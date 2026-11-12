Світоліна перемогла Мухову та зберегла шанси на півфінал Підсумкового турніру WTA
- Еліна Світоліна перемогла Кароліну Мухову в другому матчі групового етапу WTA Finals-2026.
- Українка взяла реванш за поразку в півфіналі турніру в Штутгарті та здобула четверту перемогу в п'яти зустрічах із чешкою.
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу у другому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA.
У трьох сетах вона обіграла чеську тенісистку Кароліну Мухову з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.
Світоліна перемогла Мухову
Тенісистки провели на корті 1 годину та 58 хвилин, за які Еліна тричі подала навиліт, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала п’ять із десяти брейкпойнтів.
У її суперниці чотири ейси, вісім подвійних помилок та три із семи реалізованих брейкпойнтів.
Світоліна активно розпочала матч, але після виграного стартового гейму відпустила ініціативу й програла п’ять із шести наступних. У восьмому геймі Еліна відіграла два сетпоінти та зробила брейк, але потім програла на своїй подачі.
У перерві обом тенісисткам знадобилася допомога медиків. Еліна брала медичний таймаут через проблеми з ногою, а Кароліна вийшла на другу партію з пов’язкою на зап’ясті.
У другій партії Світоліна повела у рахунку, вигравши п’ятий гейм на подачі суперниці. У сьомому геймі українка взяла ще одну подачу чешки, після чого зрівняла за сетами.
У вирішальному третьому сеті Світоліна захопила ініціативу в третьому геймі, реалізувавши брейкпойнт, а потім збільшила свою перевагу ще одним брейком.
Світоліна – Мухова: відеоогляд матчу
Таким чином українка взяла реванш у чеської тенісистки за поразку в півфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті у квітні та обіграла її вчетверте за п’ять зустрічей.
Для Світоліної це четвертий виступ на WTA Finals і перший з 2019 року, коли вона дісталася фіналу змагань у Шеньчжені в статусі чинної чемпіонки.
Після перемоги над Муховою Еліна зберігає шанси на вихід до півфіналу. У п’ятницю Світоліна зіграє у заключному третьому груповому раунді проти Аріни Соболенко.
Нагадаємо, у першому колі групового етапу Світоліна поступилася “нейтральній” Міррі Андрєєвій.