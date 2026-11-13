Українська тенісистка Марта Костюк зазнала третьої поразки на Підсумковому турнірі WTA, поступившись у двох сетах американці Коко Гофф.

Матч завершився поразкою українки з рахунком 4:6, 5:7.

Для українки ця поразка стала сьомою поспіль, що є найтривалішою серією невдач українки у кар’єрі. Попередня невдала серія Костюк складала шість матчів.

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Костюк програла Гофф

Тенісистки провели на корті 1 годину та 33 хвилини, за які Костюк зробила один ейс, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала чотири із восьми брейкпойнтів.

У Гофф також одна подача навиліт, дев’ять подвійних помилок та шість із десяти реалізованих брейкпойнтів.

Перший сет складався для Марти непросто. Поступаючись 2:5, вона змушена була взяти медичний таймаут через біль у зап’ясті правої руки. Після повернення на корт українка забрала два гейми, але Гофф все ж довела сет до перемоги.

На старті другої партії Костюк вийшла вперед 3:0, після чого допомога лікарів знадобилася вже Гофф – через дискомфорт у попереку та ділянці кульшового суглоба. Поновивши гру, американка розмочила рахунок, однак українка збільшила відрив до 5:1.

Проте зрівняти за сетами Марті не вдалося. Гофф виграла наступні шість геймів, зробивши три брейки, та закрила сет.

Костюк – Гофф: відеоогляд матчу

Таким чином Марта завершила виступи на Підсумковому турнірі WTA з трьома поразками. Загалом на турнірах українка востаннє перемагала ще в 1/16 фіналу US Open.

На цьому сезон для Костюк завершений. Він став найуспішнішим для Марти за кар’єру в жіночому турі. Українка дійшла до двох півфіналів турнірів Grand Slam — Ролан Гаррос та Вімблдон, а також здобула титул WTA 1000 у Мадриді.

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