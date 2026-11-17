Украинская теннисистка Леся Цуренко в возрасте 37 лет объявила о завершении профессиональной карьеры.

Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Леся Цуренко завершила карьеру

Цуренко рассказала, что последние годы в туре негативно повлияли на её отношение к теннису.

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Украинка не играет на турнирах с 2024 года — тогда она безуспешно судилась с WTA и её бывшим главой Стивом Саймоном из-за халатности, морального ущерба и его позиции в поддержку теннисисток из РФ и Беларуси после начала полномасштабной войны.

– Последние годы в туре сломали что-то во мне, и я начала сомневаться в своей любви к этому виду спорта, – написала Цуренко.

В то же время теннисистка отметила, что со временем и благодаря работе над собой смогла переосмыслить карьеру и почувствовать благодарность за полученный опыт, яркие моменты и людей, которых встретила на этом пути.

– Я не осуществила свои детские мечты и не реализовала всего, чего хотела. Мое тело часто подводило меня, а ментально я не всегда могла справиться с вызовами, которые стояли передо мной. И, пожалуй, мне еще нужно время, чтобы принять то, что не всё сложилось так, как когда-то представляла себе маленькая я, — написала украинка.

Также Цуренко добавила, что впервые за долгое время с интересом смотрит на жизнь за пределами корта. Раньше она настолько ассоциировала себя со спортом, что даже не представляла, чем будет заниматься после завершения карьеры.

– Но самое главное, что сейчас я знаю: жизнь без тенниса возможна. Она существует, и я могу попробовать реализовать себя в других сферах, – добавила она.

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Леся Цуренко: что о ней известно

Леся Цуренко – одна из самых успешных украинских теннисисток последних лет, на счету которой четыре титула WTA в одиночном разряде.

Наивысшей позицией в мировом рейтинге была 23-я строчка, которой она достигла в 2019 году.

На турнирах серии Grand Slam лучшим достижением украинки является четвертьфинал US Open-2018, а на Roland Garros и Уимблдоне она доходила до четвертого раунда. Кроме того, спортсменка 16 раз выступала за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Последний официальный матч Цуренко сыграла в ноябре 2024 года – после этого она восстанавливалась после травмы и судилась с WTA из-за причиненного эмоционального стресса.

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