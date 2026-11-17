Українська тенісистка Леся Цуренко у віці 37 років оголосила про завершення професійної кар’єри.

Про це вона написала у своєму акаунті в Instagram.

Леся Цуренко завершила кар’єру

Цуренко розповіла, що останні роки в турі негативно вплинули на її ставлення до тенісу.

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Українка не грає на турнірах із 2024 року – тоді вона безуспішно судилася з WTA та її ексголовою Стівом Саймоном через недбалість, моральну шкоду й його позицію на підтримку тенісисток із РФ та Білорусі після початку повномасштабної війни.

– Останні роки в турі зламали щось у мені, і я почала сумніватися у своїй любові до цього виду спорту, – написала Цуренко.

Водночас тенісистка зазначила, що з часом і завдяки роботі над собою змогла переосмислити кар’єру та відчути вдячність за здобутий досвід, яскраві миті й людей, яких зустріла на цьому шляху.

– Я не здійснила своїх дитячих мрій і не реалізувала всього, чого хотіла. Моє тіло часто підводило мене, а ментально я не завжди могла впоратися з викликами, які переді мною стояли. І, мабуть, мені ще потрібен час, щоб прийняти те, що не все склалося так, як колись уявляла собі маленька я, — написала українка.

Також Цуренко додала, що вперше за довгий час із цікавістю дивиться на життя поза кортом. Раніше вона настільки асоціювала себе зі спортом, що навіть не уявляла, чим займатиметься після завершення кар’єри.

– Але найголовніше, що зараз я знаю: життя без тенісу можливе. Воно існує, і я можу спробувати реалізувати себе в інших сферах, – додала вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Леся Цуренко: що про неї відомо

Леся Цуренко – одна з найуспішніших українських тенісисток останніх років, в активі якої чотири одиночні титули WTA.

Найвищою позицією у світовому рейтингу була 23-тя сходинка, якої вона досягла у 2019 році.

На турнірах серії Grand Slam найкращим досягненням українки є чвертьфінал US Open-2018, а на Roland Garros і Вімблдоні вона доходила до четвертого раунду. Крім того, спортсменка 16 разів виступала за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Останній офіційний матч Цуренко зіграла в листопаді 2024 року – після цього вона відновлювалася від травми та судилася з WTA через завданий емоційний стрес.

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