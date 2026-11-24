Перша ракетка України Еліна Світоліна назвала “некоректним” звернення “нейтральної” тенісистки Мірри Андрєєвої до неї під час церемонії нагородження фіналу Підсумкового турніру WTA 2026.

Про це Еліна розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

Світоліна про коментар Андрєєвої

Після перемоги у фіналі турніру в американському Індіан-Веллсі Андрєєва звернулася до Світоліної. Росіянка відзначила її виступ та повернення після народження доньки, назвавши українку “дивовижною мамою”.

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Тоді Світоліна проігнорувала її слова, чим спровокувала хейт іноземців в соцмережах.

🇷🇺🇺🇦 Russian Mirra Andreeva gave a warm post-victory speech to her Ukrainian opponent She called Elina Svitolina a good mother and wished her luck next season Meanwhile, Ukrainian Svitolina didn’t congratulate Mirra on the win, refused to take a photo with her, and in her speech thanked people from Ukraine, saying “Glory to Ukraine” — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) November 16, 2026

Еліна зізналася, що була засмучена поразкою у фіналі, а звернення Андрєєвої розцінила як провокацію.

– Звісно, мені не подобається програвати, тим паче у фіналі. Для мене це дуже боляче – ніби ножем по серцю. Тож я сильно засмутилася. І під час нагородження я знала, що вона шукатиме слова, щоб мене привітати.

Здається, це було не дуже коректно: ми не тиснемо руки й не фотографуємося з представниками країни-агресора, тому це виглядає як провокація. Мені було дуже неприємно. Я знала, що це викличе резонанс у медіа, а медіа часто підтримують їх у таких ситуаціях. Тож так, було вкрай неприємно, – пояснила Світоліна.

Раніше на слова Андрєєвої відреагував також Сергій Стаховський, який на Підсумковому турнірі виступив в ролі тренера Світоліної.

Після того як “нейтральну” привітав з перемогою російський диктатор Володимир Путін, Стаховський написав у себе в соцмережах: Вітати Еліну, але ігнорувати той факт, що її країна вторглася в Україну, вбила сотні тисяч людей, ніколи публічно не засуджувати війну і на додачу отримувати нагороди з рук Путіна – це не прояв “шляхетності”… Це прояв свідомої маніпуляції.

Нагадаємо, Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі з поразки від Андрєєвої, але після здобула дві перемоги поспіль на стадії групового етапу та вийшла до півфіналу, де перемогла чешку Лінду Носкову.

Фінал Підсумкового турніру для Еліни став третім за кар’єру. У 2018 році вона стала чемпіонкою турніру, вигравши всі п’ять матчів.

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