Нужно ли пасынковать баклажаны: спасение урожая или лишняя суета

Пасынкование баклажанов — агротехнический прием, который помогает повысить урожайность, улучшить качество плодов и ускорить их созревание.

Баклажан – культура, склонная к загущению куста: он активно наращивает боковые побеги (пасынки), которые тянут на себя влагу и питательные вещества, тем самым замедляя развитие основного стебля и формирование плодов.

О том, нужно ли удалять пасынки у баклажанов и как правильно это делать, читайте в материале.

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Нужно ли пасынковать баклажаны и зачем это делать

Обязательно проводить эту процедуру при выращивании высокорослых сортов, а также в теплицах, где из-за ограниченного пространства и высокой влажности куст быстро превращается в заросли.

В условиях северных и умеренных регионов, где лето короткое, пасынкование помогает растению направить силы на формирование уже завязавшихся плодов, чтобы они успели вызреть до конца сезона.

При выращивании низкорослых сортов в открытом грунте, особенно в южных регионах, удаление пасынков необязательно – такие сорта и без формировки дают хороший урожай, а обрезка может только ослабить растение.

Как правильно пасынковать баклажаны

Правильное пасынкование начинается примерно через месяц после высадки рассады, когда куст уже окреп. Пасынки появляются из пазух листьев и лучше всего удаляются на ранней стадии, пока ещё мягкие и небольшие.

Как правильно нужно пасынковать баклажаны:

Делать это желательно руками или острым инструментом, при этом оставляя небольшой пенек длиной около сантиметра – так снижается риск проникновения инфекции.

Удаление побегов лучше проводить в сухую, нежаркую погоду, желательно утром, чтобы к вечеру срезы успели подсохнуть.

Сначала удаляют все пасынки ниже первой цветочной кисти, затем можно оставить один или два наиболее крепких побега выше – в зависимости от выбранной схемы формирования.

Как формировать баклажаны: схемы

Обычно куст формируют в один, два или три стебля:

При одностебельной схеме убирают все боковые побеги, оставляя только главный ствол. При двухстебельной – основной и один крепкий пасынок. При трехстебельной – еще один боковой побег дополнительно. Всё зависит от условий выращивания и места на грядке.

Кроме пасынков, полезно также удалять пожелтевшие или затеняющие нижние листья – это улучшает проветривание и снижает риск заболеваний. После пасынкования растение желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы поддержать его в период восстановления.

Не стоит удалять слишком много побегов за один раз – это может вызвать стресс и затормозить развитие. Лучше проводить обрезку постепенно, раз в 5-7 дней, по мере роста куста.

Когда пасынковать баклажаны запрещено

Сразу после пересадки рассады в грунт. В этот период растение адаптируется к новым условиям, и любое вмешательство, особенно обрезка, может вызвать стресс, задержку роста или даже гибель саженца. Лучше подождать минимум 2-3 недели, пока куст окрепнет и начнет активно развиваться.

в грунт. В этот период растение адаптируется к новым условиям, и любое вмешательство, особенно обрезка, может вызвать стресс, задержку роста или даже гибель саженца. Лучше подождать минимум 2-3 недели, пока куст окрепнет и начнет активно развиваться. Если растение ослаблено болезнью, вредителями или нехваткой питания . Ослабленное баклажан не справится с дополнительной нагрузкой, и обрезка только усугубит ситуацию – могут начать отмирать листья или завязи.

. Ослабленное баклажан не справится с дополнительной нагрузкой, и обрезка только усугубит ситуацию могут начать отмирать листья или завязи. Во время экстремальной жары или сильной засухи , особенно в открытом грунте. В такие периоды растение находится в состоянии стресса, и обрезка увеличивает испарение влаги и риск ожогов. Лучше дождаться прохладной, пасмурной погоды или проводить обрезку рано утром.

, особенно в открытом грунте. В такие периоды растение находится в состоянии стресса, и обрезка увеличивает испарение влаги и риск ожогов. Лучше дождаться прохладной, пасмурной погоды или проводить обрезку рано утром. Запрещено массово удалять все пасынки одновременно . Резкая потеря зеленой массы вызывает сильный стресс, нарушает фотосинтез, и растение может остановиться в росте. Пасынкование должно быть поэтапным: за один раз можно удалять не более трети зеленой массы.

. Резкая потеря зеленой массы вызывает сильный стресс, нарушает фотосинтез, и растение может остановиться в росте. Пасынкование должно быть поэтапным: за один раз можно удалять не более трети зеленой массы. Не следует пасынковать низкорослые или компактные сорта , специально выведенные для минимального ухода. У таких растений боковые побеги часто участвуют в формировании урожая, и их удаление приведет к снижению количества плодов.

, специально выведенные для минимального ухода. У таких растений боковые побеги часто участвуют в формировании урожая, и их удаление приведет к снижению количества плодов. Поздно в сезоне, если уже идет активное плодоношение и осень близко. Растение уже не успеет направить силы на новые завязи, а обрезка только замедлит созревание уже имеющихся плодов. В этот период наоборот лучше сконцентрироваться на прищипке верхушек, чтобы ускорить налив урожая.

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