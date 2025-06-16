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Марина Терюханова, редактор ленты
7 мин.

Нужно ли пасынковать баклажаны: спасение урожая или лишняя суета

нужно ли пасынковать баклажаны
Фото: Pixabay

Пасынкование баклажанов — агротехнический прием, который помогает повысить урожайность, улучшить качество плодов и ускорить их созревание. 

Баклажан – культура, склонная к загущению куста: он активно наращивает боковые побеги (пасынки), которые тянут на себя влагу и питательные вещества, тем самым замедляя развитие основного стебля и формирование плодов.  

О том, нужно ли удалять пасынки у баклажанов и как правильно это делать, читайте в материале. 

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Нужно ли пасынковать баклажаны и зачем это делать 

Обязательно проводить эту процедуру при выращивании высокорослых сортов, а также в теплицах, где из-за ограниченного пространства и высокой влажности куст быстро превращается в заросли.  

В условиях северных и умеренных регионов, где лето короткое, пасынкование помогает растению направить силы на формирование уже завязавшихся плодов, чтобы они успели вызреть до конца сезона.  

При выращивании низкорослых сортов в открытом грунте, особенно в южных регионах, удаление пасынков необязательно – такие сорта и без формировки дают хороший урожай, а обрезка может только ослабить растение. 

Как правильно пасынковать баклажаны 

Правильное пасынкование начинается примерно через месяц после высадки рассады, когда куст уже окреп. Пасынки появляются из пазух листьев и лучше всего удаляются на ранней стадии, пока ещё мягкие и небольшие.  

Как правильно нужно пасынковать баклажаны: 

  • Делать это желательно руками или острым инструментом, при этом оставляя небольшой пенек длиной около сантиметра – так снижается риск проникновения инфекции.  
  • Удаление побегов лучше проводить в сухую, нежаркую погоду, желательно утром, чтобы к вечеру срезы успели подсохнуть.  
  • Сначала удаляют все пасынки ниже первой цветочной кисти, затем можно оставить один или два наиболее крепких побега выше – в зависимости от выбранной схемы формирования.  

Как формировать баклажаны: схемы 

Обычно куст формируют в один, два или три стебля:  

  1. При одностебельной схеме убирают все боковые побеги, оставляя только главный ствол.
  2. При двухстебельной – основной и один крепкий пасынок. 
  3. При трехстебельной – еще один боковой побег дополнительно. Всё зависит от условий выращивания и места на грядке. 
Схема пасинкування баклажанів

Инфографика: Факты ICTV

Кроме пасынков, полезно также удалять пожелтевшие или затеняющие нижние листья – это улучшает проветривание и снижает риск заболеваний. После пасынкования растение желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы поддержать его в период восстановления.  

Не стоит удалять слишком много побегов за один раз – это может вызвать стресс и затормозить развитие. Лучше проводить обрезку постепенно, раз в 5-7 дней, по мере роста куста. 

Когда пасынковать баклажаны запрещено

  • Сразу после пересадки рассады в грунт. В этот период растение адаптируется к новым условиям, и любое вмешательство, особенно обрезка, может вызвать стресс, задержку роста или даже гибель саженца. Лучше подождать минимум 2-3 недели, пока куст окрепнет и начнет активно развиваться.
  • Если растение ослаблено болезнью, вредителями или нехваткой питания. Ослабленное баклажан не справится с дополнительной нагрузкой, и обрезка только усугубит ситуацию могут начать отмирать листья или завязи.
  • Во время экстремальной жары или сильной засухи, особенно в открытом грунте. В такие периоды растение находится в состоянии стресса, и обрезка увеличивает испарение влаги и риск ожогов. Лучше дождаться прохладной, пасмурной погоды или проводить обрезку рано утром.
  • Запрещено массово удалять все пасынки одновременно. Резкая потеря зеленой массы вызывает сильный стресс, нарушает фотосинтез, и растение может остановиться в росте. Пасынкование должно быть поэтапным: за один раз можно удалять не более трети зеленой массы.
  • Не следует пасынковать низкорослые или компактные сорта, специально выведенные для минимального ухода. У таких растений боковые побеги часто участвуют в формировании урожая, и их удаление приведет к снижению количества плодов.
  • Поздно в сезоне, если уже идет активное плодоношение и осень близко. Растение уже не успеет направить силы на новые завязи, а обрезка только замедлит созревание уже имеющихся плодов. В этот период наоборот лучше сконцентрироваться на прищипке верхушек, чтобы ускорить налив урожая.
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