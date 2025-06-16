Чи потрібно пасинкувати баклажани: порятунок урожаю чи зайва метушня

Пасинкування баклажанів – агротехнічний прийом, який допомагає підвищити врожайність, поліпшити якість плодів і прискорити їхнє дозрівання.

Баклажан – культура, схильна до загущення куща: він активно нарощує бічні пагони (пасинки), які тягнуть на себе вологу й поживні речовини, тим самим сповільнюючи розвиток основного стебла і формування плодів.

Про те, чи потрібно видаляти пасинки в баклажанів і як правильно це робити, читайте в матеріалі.

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Чи потрібно пасинкувати баклажани й навіщо це робити

Обов’язково проводити цю процедуру при вирощуванні високорослих сортів, а також у теплицях, де через обмежений простір і високу вологість кущ швидко перетворюється на зарості.

В умовах північних і помірних регіонів, де літо коротке, пасинкування допомагає рослині спрямувати сили на формування плодів, які вже зав’язалися, щоб вони встигли визріти до кінця сезону.

При вирощуванні низькорослих сортів у відкритому ґрунті, особливо в південних регіонах, видалення пасинків необов’язкове – такі сорти й без формування дають гарний урожай, а обрізка може тільки послабити рослину.

Як правильно пасинкувати баклажани

Правильне пасинкування починається орієнтовно за місяць після висаджування розсади, коли кущ уже зміцнів. Пасинки з’являються з пазух листків і найкраще видаляються на ранній стадії, поки ще м’які та невеликі.

Як правильно потрібно пасинкувати баклажани:

Робити це бажано руками або гострим інструментом, при цьому залишаючи невеликий пеньок довжиною близько сантиметра – так знижується ризик проникнення інфекції.

Видалення пагонів краще проводити в суху, неспекотну погоду, бажано вранці, щоб до вечора зрізи встигли підсохнути.

Спочатку видаляють усі пасинки нижче першої квіткової китиці, потім можна залишити один або два найміцніші пагони вище – залежно від обраної схеми формування.

Як формувати баклажани: схеми

Зазвичай кущ формують в одне, два або три стебла:

За одностебельної схеми прибирають усі бічні пагони, залишаючи тільки головний стовбур. За двостебельої – основний і один міцний пасинок. За тристебельної – ще один бічний пагін додатково. Усе залежить від умов вирощування й місця на грядці.

Крім пасинків, корисно також видаляти нижнє листя, яке пожовкло або затінює, – це покращує провітрювання і знижує ризик захворювань. Після пасинкування рослину бажано підживити фосфорно-калійними добривами, щоб підтримати її в період відновлення.

Не варто видаляти занадто багато пагонів за один раз – це може спричинити стрес і загальмувати розвиток. Краще проводити обрізку поступово, раз на 5-7 днів, відповідно до зростання куща.

Коли пасинкувати баклажани заборонено

Відразу після пересадки розсади в ґрунт. У цей період рослина адаптується до нових умов, і будь-яке втручання, особливо обрізка, може спричинити стрес, затримання росту або навіть загибель саджанця. Краще почекати щонайменше 2-3 тижні, поки кущ зміцніє й почне активно розвиватися.

У цей період рослина адаптується до нових умов, і будь-яке втручання, особливо обрізка, може спричинити стрес, затримання росту або навіть загибель саджанця. Краще почекати щонайменше 2-3 тижні, поки кущ зміцніє й почне активно розвиватися. Якщо рослина ослаблена хворобою, шкідниками або нестачею живлення . Ослаблений баклажан не впорається з додатковим навантаженням, і обрізка тільки погіршить ситуацію – може почати відмирати листя або зав’язі.

. Ослаблений баклажан не впорається з додатковим навантаженням, і обрізка тільки погіршить ситуацію – може почати відмирати листя або зав’язі. Під час екстремальної спеки або сильної посухи , особливо у відкритому ґрунті. У такі періоди рослина перебуває в стані стресу, і обрізка збільшує випаровування вологи й ризик опіків. Краще дочекатися прохолодної, похмурої погоди або проводити обрізку рано вранці.

, особливо у відкритому ґрунті. У такі періоди рослина перебуває в стані стресу, і обрізка збільшує випаровування вологи й ризик опіків. Краще дочекатися прохолодної, похмурої погоди або проводити обрізку рано вранці. Заборонено масово видаляти всі пасинки одночасно . Різка втрата зеленої маси провокує сильний стрес, порушує фотосинтез, і рослина може зупинитися в рості. Пасинкування має бути поетапним: за один раз можна видаляти не більше як третину зеленої маси.

. Різка втрата зеленої маси провокує сильний стрес, порушує фотосинтез, і рослина може зупинитися в рості. Пасинкування має бути поетапним: за один раз можна видаляти не більше як третину зеленої маси. Не слід пасинкувати низькорослі або компактні сорти , спеціально виведені для мінімального догляду. У таких рослин бічні пагони часто беруть участь у формуванні врожаю, і їхнє видалення спричинить зниження кількості плодів.

, спеціально виведені для мінімального догляду. У таких рослин бічні пагони часто беруть участь у формуванні врожаю, і їхнє видалення спричинить зниження кількості плодів. Пізно в сезоні, якщо вже триває активне плодоношення й осінь близько. Рослина вже не встигне спрямувати сили на нові зав’язі, а обрізка тільки сповільнить дозрівання вже наявних плодів. У цей період навпаки краще сконцентруватися на прищіпці верхівок, щоб прискорити налив урожаю.

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