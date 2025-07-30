Мужская элегантность на каждый день — поло играет главную роль

Футболка поло — это именно та вещь, которая легко может стать основой вашего гардероба. Она сочетает удобство обычной футболки со структурированностью рубашки, благодаря чему выглядит одновременно просто и собранно.

В 2025 году поло возвращается в центр внимания — не как одежда для игры в гольф, а как ключевой элемент ежедневного мужского стиля. В этой статье рассказываем, каким должно быть идеальное поло, как его носить и каким брендам можно доверять.

Каким должно быть идеальное поло на каждый день

Главное преимущество поло — это баланс. Оно не слишком официальное, как рубашка, и не слишком расслабленное и легкое, как футболка. Идеальная модель для ежедневного образа должна держать форму, но не сковывать движения. Поэтому обращайте внимание на хлопок или мягкий трикотаж с примесью эластана — эти ткани хорошо дышат, легко носятся и не теряют вид после стирки.

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Цвет — это также отдельная история. Для базы подойдет белая футболка поло, темно-синяя, серая, или графитовое поло — они легко комбинируются с джинсами, брюками или шортами. А если хочется чего-то характерного, тогда можно выбрать приглушенный зеленый, бордовый или песочный. Лучше избегать слишком ярких логотипов или контрастной фурнитуры: простота здесь играет на пользу.

Как стилизовать поло в 2025 году

В 2025 году поло уверенно работает в трех направлениях: кэжуал, смарт-кэжуал и спортивный городской стиль.

Для повседневного образа сочетайте яркое поло с джинсовыми шортами и кроссовками, или выберите классическое белое — и добавьте к нему чиносы и мокасины;

Если хочется выглядеть более собранно, тогда поло можно заправить в брюки или надеть под легкий пиджак. Это работает даже в деловом контексте без дресс-кода;

В спортивном варианте лучше выбирать облегающие модели, комбинировать с джоггерами и массивными кроссовками.

Футболки поло — каким брендам доверяют

Polo Ralph Lauren давно стал синонимом классического поло — узнаваемый крой, качественный хлопок и характерная эмблема делают эту модель фаворитом среди стилистов. Не менее популярен Tommy Hilfiger — бренд, который держит баланс между повседневностью и смарт-кэжуал.

Среди классики стоит упомянуть Gant с прямым силуэтом и комфортной посадкой, а также Boss, идеально работающий в деловом или вечернем образе. В сегменте премиум хорошо себя зарекомендовали Paul & Shark — итальянский бренд, который сочетает морскую эстетику с безупречным качеством материалов.

А если хочется чего-то культового, тогда обратите внимание на Lacoste, Fred Perry, Lyle & Scott или Sunspel, которые постоянно упоминаются в модных гидах и подборках. Все эти бренды уже есть на Answear — так что выбрать “свое” поло проще, чем кажется.

Фото: Answear

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