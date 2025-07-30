Чоловіча елегантність на щодень — поло відіграє головну роль

Футболка поло – це саме та річ, яка легко може стати основою вашого гардеробу. Вона поєднує зручність звичайної футболки зі структурованістю сорочки, завдяки чому має водночас простий і зібраний вигляд.

У 2025 році поло повертається в центр уваги — не як одяг для гри в гольф, а як ключовий елемент щоденного чоловічого стилю. У цій статті розповідаємо, яким має бути ідеальне поло, як його носити та яким брендам можна довіряти.

Яким має бути ідеальне поло на щодень

Головна перевага поло – це баланс. Воно не надто офіційне, як сорочка, і не надто розслаблене та легке, як футболка. Ідеальна модель для щоденного образу має тримати форму, але не сковувати рухи. Тому звертайте увагу на бавовну або м’який трикотаж із домішками еластану – ці тканини добре дихають, легко носяться і не втрачають вигляд після прання.

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Колір – це також окрема історія. Для бази підійде біла футболка поло, темно-синя, сіра, чи графітове поло — вони легко комбінуються з джинсами, штанами чи шортами. А якщо хочеться чогось характерного, тоді можна обрати приглушений зелений, бордовий чи пісочний. Краще уникати надто яскравих логотипів або контрастної фурнітури: простота тут грає на користь.

Як стилізувати поло у 2025 році

У 2025 році поло впевнено працює в трьох напрямкх: кежуал, смарт-кежуал і спортивний міський стиль.

Для повсякденного образу поєднуйте яскраве поло з джинсовими шортами та кросівками або оберіть класичне біле — і додайте до нього чиноси й мокасини;

Якщо хочеться мати більш зібраний вигляд, тоді поло можна заправити в штани або одягти під легкий піджак. Це працює навіть у діловому контексті без дрес-коду;

У спортивному варіанті краще обирати обтислі моделі, комбінувати з джогерами та масивними кросівками.

Футболки поло – яким брендам довіряють

Polo Ralph Lauren давно став синонімом класичного поло – впізнаваний крій, якісна бавовна та характерна емблема роблять цю модель фаворитом серед стилістів. Не менш популярний Tommy Hilfiger – бренд, який тримає баланс між повсякденністю та смарт-кежуал.

Серед класики варто згадати Gant із прямим силуетом і комфортною посадкою, а також Boss, що ідеально працює в діловому або вечірньому образі. У сегменті преміум добре себе зарекомендували Paul & Shark — італійський бренд, який поєднує морську естетику з бездоганною якістю матеріалів.

А якщо хочеться чогось культового, тоді зверніть увагу на Lacoste, Fred Perry, Lyle & Scott або Sunspel, які постійно згадуються в модних гідах і добірках. Усі ці бренди вже є на Answear — тож обрати “своє” поло простіше, ніж здається.

Фото: Answear

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