Лунный календарь на сентябрь 2025: фазы, ведущие к результату

В сентябре 2025 года фазы Луны, как обычно, будут оказывать значительное влияние на наше настроение, самочувствие и эффективность в повседневных делах.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на сентябрь, чтобы вы могли лучше ориентироваться, когда стоит начинать важные дела, а когда следует остановиться и прислушаться к себе.

Фазы Луны в сентябре 2025 года

1–6 сентября – растущая Луна.

7 сентября – полная Луна.

8–20 сентября – убывающая Луна.

21 сентября – новолуние.

22–30 сентября – растущая Луна.

Лунный календарь на сентябрь 2025 – благоприятные дни

В сентябре 2025 года астрологический лунный календарь советует обратить внимание на следующие благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 15 сентября.

3 сентября – один из самых мощных дней месяца. Хорошо подходит для физического или интеллектуального труда, бизнеса, спорта и оздоровительных практик. Пассивность может негативно повлиять на самочувствие. Луна в Козероге – хорошее время для дисциплины и практичности.

4 сентября – день для любви, интуиции и глубоких размышлений. Рекомендуется уединение, медитации и легкое питание. Стоит избегать перегрузки сердца. Луна в Козероге способствует ответственным и взвешенным решениям.

5 сентября – день обучения, самопознания и коррекции прошлого. Хорошо подходит для работы с информацией, омоложения и визита к парикмахеру. Луна в Водолее добавляет желания перемен и внутренней свободы.

13 сентября – прекрасный день для активных действий, смены работы, медитаций и коллективных мероприятий. Благоприятен для начала дел. Луна в Тельце способствует стабильности, спокойствию и практическому подходу.

14 сентября – день мудрости, самообразования и взаимодействия с детьми. Хорошо идет работа в коллективе, разрешается сладкое. Луна в Близнецах активизирует коммуникацию и желание учиться.

15 сентября – критический, но мощный день. Хорошо завершать дела, очищать пространство, но не стоит начинать новое или рисковать. Луна в Близнецах – усиливает эмоции, поэтому важно контролировать себя.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на сентябрь 2025 года

Благоприятные дни для путешествий: 3, 5, 13, 14, 22 сентября.

Благоприятные дни для новых начинаний: 3, 6, 13, 21, 25 сентября.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 14, 18, 22, 25 сентября.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 сентября.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 сентября.

Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 сентября.

Неблагоприятные дни в сентябре 2025 года

В сентябре неблагоприятными по лунному календарю будут 1, 10, 28, 29, 30 сентября.

В эти дни стоит избегать новых начинаний, рискованных решений, эмоциональных разговоров и физических перегрузок. Лучше посвятить время отдыху, завершению дел и внутреннему восстановлению.

