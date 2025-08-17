Місячний календар на вересень 2025: фази, що ведуть до результату
У вересні 2025 року фази Місяця, як і зазвичай, матимуть значний вплив на наші настрої, самопочуття та ефективність у повсякденних справах.
Факти ICTV підготували місячний календар на вересень, щоби ви змогли краще орієнтуватися, коли варто розпочинати важливі справи, а коли слід зупинитись і прислухатися до себе.
Фази Місяця у вересні 2025 року
- 1–6 вересня – Місяць, що росте.
- 7 вересня – повний Місяць.
- 8–20 вересня – спадний Місяць.
- 21 вересня – молодик.
- 22–30 вересня – Місяць, що росте.
Місячний календар на вересень 2025 – сприятливі дні
У вересні 2025 року астрологічний місячний календар радить звернути увагу на такі сприятливі дні: 3, 4, 5, 13, 14, 15 вересня.
3 вересня – один із найпотужніших днів місяця. Добре підходить для фізичної чи інтелектуальної праці, бізнесу, спорту й оздоровчих практик. Пасивність може негативно вплинути на самопочуття. Місяць у Козорізі – гарний час для дисципліни та практичності.
4 вересня – день для любові, інтуїції та глибоких роздумів. Рекомендується усамітнення, медитації та легке харчування. Варто уникати перевантаження серця. Місяць у Козорізі сприяє відповідальним і виваженим рішенням.
5 вересня – день навчання, самопізнання та корекції минулого. Добре підходить для роботи з інформацією, омолодження та візиту до перукаря. Місяць у Водолії додає бажання змін і внутрішньої свободи.
13 вересня – чудовий день для активних дій, зміни роботи, медитацій і колективних заходів. Сприятливий для початку справ. Місяць у Тельці сприяє стабільності, спокою й практичному підходу.
14 вересня – день мудрості, самоосвіти та взаємодії з дітьми. Добре йде робота в колективі, дозволяється солодке. Місяць у Близнятах активізує комунікацію та бажання навчатися.
15 вересня – критичний, але потужний день. Добре завершувати справи, очищати простір, але не варто починати нове чи ризикувати. Місяць у Близнятах – підсилює емоції, тож важливо контролювати себе.
Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на вересень 2025 року
- Сприятливі дні для подорожей: 3, 5, 13, 14, 22 вересня.
- Сприятливі дні для нових починань: 3, 6, 13, 21, 25 вересня.
- Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 5, 14, 18, 22, 25 вересня.
- Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 вересня.
- Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 вересня.
- Сприятливі дні для походу до лікаря: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 вересня.
Несприятливі дні у вересні 2025 року
У вересні несприятливими за місячним календарем будуть 1, 10, 28, 29, 30 вересня.
У ці дні варто уникати нових починань, ризикованих рішень, емоційних розмов та фізичних перевантажень. Краще присвятити час відпочинку, завершенню справ і внутрішньому відновленню.