Місячний календар на вересень 2025: фази, що ведуть до результату

У вересні 2025 року фази Місяця, як і зазвичай, матимуть значний вплив на наші настрої, самопочуття та ефективність у повсякденних справах.

Факти ICTV підготували місячний календар на вересень, щоби ви змогли краще орієнтуватися, коли варто розпочинати важливі справи, а коли слід зупинитись і прислухатися до себе.

Фази Місяця у вересні 2025 року

1–6 вересня – Місяць, що росте.

7 вересня – повний Місяць.

8–20 вересня – спадний Місяць.

21 вересня – молодик.

22–30 вересня – Місяць, що росте.

Місячний календар на вересень 2025 – сприятливі дні

У вересні 2025 року астрологічний місячний календар радить звернути увагу на такі сприятливі дні: 3, 4, 5, 13, 14, 15 вересня.

3 вересня – один із найпотужніших днів місяця. Добре підходить для фізичної чи інтелектуальної праці, бізнесу, спорту й оздоровчих практик. Пасивність може негативно вплинути на самопочуття. Місяць у Козорізі – гарний час для дисципліни та практичності.

4 вересня – день для любові, інтуїції та глибоких роздумів. Рекомендується усамітнення, медитації та легке харчування. Варто уникати перевантаження серця. Місяць у Козорізі сприяє відповідальним і виваженим рішенням.

5 вересня – день навчання, самопізнання та корекції минулого. Добре підходить для роботи з інформацією, омолодження та візиту до перукаря. Місяць у Водолії додає бажання змін і внутрішньої свободи.

13 вересня – чудовий день для активних дій, зміни роботи, медитацій і колективних заходів. Сприятливий для початку справ. Місяць у Тельці сприяє стабільності, спокою й практичному підходу.

14 вересня – день мудрості, самоосвіти та взаємодії з дітьми. Добре йде робота в колективі, дозволяється солодке. Місяць у Близнятах активізує комунікацію та бажання навчатися.

15 вересня – критичний, але потужний день. Добре завершувати справи, очищати простір, але не варто починати нове чи ризикувати. Місяць у Близнятах – підсилює емоції, тож важливо контролювати себе.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на вересень 2025 року

Сприятливі дні для подорожей: 3, 5, 13, 14, 22 вересня.

Сприятливі дні для нових починань: 3, 6, 13, 21, 25 вересня.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 5, 14, 18, 22, 25 вересня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 вересня.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 вересня.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 вересня.

Несприятливі дні у вересні 2025 року

У вересні несприятливими за місячним календарем будуть 1, 10, 28, 29, 30 вересня.

У ці дні варто уникати нових починань, ризикованих рішень, емоційних розмов та фізичних перевантажень. Краще присвятити час відпочинку, завершенню справ і внутрішньому відновленню.

