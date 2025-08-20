Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025: когда записываться к мастеру

Сентябрь — время обновлений, перемен и возвращения к активному рабочему ритму. С наступлением осеннего сезона многим хочется экспериментировать с внешним видом, например, с длиной или цветом волос.

Однако, выбирая день для записи к мастеру, стоит ориентироваться на лунный календарь. Как известно, фазы спутника Земли влияют не только на красоту волос, но и на наше самочувствие и внутренний баланс.

Факты ICTV подготовили месячный календарь стрижек на сентябрь 2025 года, чтобы вы выбрали наиболее благоприятную дату для перемен.

Когда лучше стричь волосы в сентябре 2025 года

Рассмотрим подробно фазы Луны в сентябре 2025 года и их потенциальное влияние на волосы.

Фазы Луны в сентябре 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая луна (1-6 сентября) — в этот период волосы растут быстрее, поэтому можно смело записываться на стрижку. Благоприятное время для окрашивания, тонирования и экспериментов с новыми оттенками.

(1-6 сентября) — в этот период волосы растут быстрее, поэтому можно смело записываться на стрижку. Благоприятное время для окрашивания, тонирования и экспериментов с новыми оттенками. Полнолуние (7 сентября) – в этот день не рекомендуется стричься, так как волосы могут стать непослушными и более тонкими. Также не стоит красить волосы, цвет может быстро потерять яркость.

(7 сентября) – в этот день не рекомендуется стричься, так как волосы могут стать непослушными и более тонкими. Также не стоит красить волосы, цвет может быстро потерять яркость. Убывающая Луна (8-20 сентября) — этот период подходит для стрижки, если вы хотите надолго сохранить форму прически или укрепить волосы. Идеально для окрашивания в темные оттенки — они будут держаться дольше.

(8-20 сентября) — этот период подходит для стрижки, если вы хотите надолго сохранить форму прически или укрепить волосы. Идеально для окрашивания в темные оттенки — они будут держаться дольше. Новолуние (21 сентября) – от стрижки лучше воздержаться, ведь волосы в этот день очень уязвимы. Красить волосы также не рекомендуется – цвет может лечь неровно.

(21 сентября) – от стрижки лучше воздержаться, ведь волосы в этот день очень уязвимы. Красить волосы также не рекомендуется – цвет может лечь неровно. Растущая луна (22-30 сентября) – снова период активного роста волос. Удачное время для стрижек, окрашивания и смелых экспериментов с образом.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года

Благоприятные дни для стрижки: 2, 3, 11, 12, 18, 26, 29, 30 сентября.

2, 3, 11, 12, 18, 26, 29, 30 сентября. Не рекомендуется стричься: 6, 7, 15, 21 сентября.

Уход за волосами в сентябре 2025 года по фазам Луны

Ориентируясь на фазы Луны в сентябре 2025 года, вы можете усилить действие восстанавливающих процедур.

Растущая луна (1-6 сентября) — в этот период волосы активно впитывают питательные вещества и быстро восстанавливаются. Можно делать питательные маски с натуральными маслами, процедуры, стимулирующие рост волос, массаж головы, скрабирование кожи головы и т.д.

В полнолуние (7 сентября) волосы могут быть непослушными. Избегайте агрессивных процедур и девайсов для укладки, лучше ограничьтесь мытьем шампунем с использованием кондиционера.

Период убывающей Луны (8-20 сентября) подходит для восстановительных процедур, лечения секущихся кончиков, пилинга кожи головы.

Во время новолуния (21 сентября) волосы могут быть ослаблены, поэтому лучше избегать любых экспериментов. Дайте волосам отдохнуть от стайлинга и термоприборов.

Конец месяца (22-30 сентября) — снова период активного питания и быстрого восстановления волос. Можно начинать курс лечения волос, делать домашние маски и массаж головы.

