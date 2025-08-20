Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

Місячний календар стрижок на вересень 2025: коли записуватися до майстра

календар стрижок на вересень 2025
Фото: Факти ICTV

Вересень — час оновлення, змін та повернення до активного робочого ритму. Із настанням осіннього сезону багатьом хочеться експериментувати із зовнішнім виглядом, наприклад, з довжиною чи кольором волосся.

Однак, обираючи день для запису до майстра, варто орієнтуватися на місячний календар. Як відомо, фази супутника Землі впливають не лише на красу волосся, а й на наше самопочуття та внутрішній баланс.

Факти ICTV підготували місячний календар стрижок на вересень 2025 року, аби ви обрали найбільш сприятливу дату для змін.

Коли краще стригти волосся у вересні 2025 року 

Розглянемо детально фази Місяця у вересні 2025 року та їхній потенційний вплив на волосся. 

Фази Місяця у вересні 2025 року та їхній вплив на волосся: 

  • Місяць, що зростає (1-6 вересня) – у цей період волосся росте швидше, тож можна сміливо записуватися на стрижку. Сприятливий час для фарбування, тонування та експериментів з новими відтінками.
  • Повний Місяць (7 вересня) – цього дня не рекомендується стригтися, адже волосся може стати неслухняним і тоншим. Також не варто фарбуватися, колір може швидко втратити яскравість.
  • Спадний Місяць (8-20 вересня) – цей період підходить для стрижки, якщо ви хочете надовго зберегти форму зачіски або зміцнити волосся. Ідеально для фарбування у темні відтінки — вони триматимуться довше.
  • Молодик (21 вересня) – від стрижки краще утриматися, адже волосся цього дня дуже вразливе. Фарбуватися також не рекомендується — колір може лягти нерівно.
  • Місяць, що зростає (22-30 вересня) – знову період активного росту волосся. Вдалий час для стрижок,  фарбування і сміливих експериментів з образом.

Місячний календар стрижок на вересень 2025 року 

  • Сприятливі дні для стрижки: 2, 3, 11, 12, 18, 26, 29, 30 вересня.
  • Не рекомендується стригтися: 6, 7, 15, 21 вересня.
календар стрижок на вересень 2025

Календар стрижок на вересень 2025 року. Інфографіка: Факти ICTV

Догляд за волоссям у вересні 2025 року за фазами Місяця 

Орієнтуючись на фази Місяця у вересні 2025 року, ви можете посилити дію відновлювальних процедур.

Місяць, що зростає (1-6 вересня) – у цей період волосся активно вбирає поживні речовини та швидко відновлюється. Можна робити живильні маски з натуральними оліями, процедури, що стимулюють ріст волосся, масаж голови, скрабування шкіри голови тощо.

У повню (7 вересня) волосся може бути неслухняним. Уникайте агресивних процедур і девайсів для укладання, краще обмежитися миттям шампунем з використанням кондиціонера.

Період спадного Місяця (8-20 вересня) підходить для відновлювальних процедур, лікування посічених кінчиків, пілінгу шкіри голови.

Під час Молодика (21 вересня) волосся може бути ослаблене, тож краще уникати будь-яких експериментів. Дайте волоссю перепочити від стайлінгу й термоприладів.

Кінець місяця (22-30 вересня) – знову період активного живлення й швидкого відновлення волосся. Можна розпочинати курс лікування волосся, робити домашні маски і масаж голови.

