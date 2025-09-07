В ночь с 7 на 8 сентября Луна погрузится в тень Земли, потемнеет и изменит цвет с серебристого на красный во время полного лунного затмения.

Хотя жители Америки на этот раз его не увидят, значительная часть Восточного полушария будет иметь идеальные условия для наблюдения. Продолжительность полной фазы затмения составит 82 минуты, что делает его одним из самых длительных в этом десятилетии.

Об этом пишет National Geographic.

Сейчас смотрят

Что такое лунное затмение

Кровавая Луна будет вторым полным лунным затмением 2025 года. Благодаря видимости во многих густонаселенных регионах планеты, почти 6 млрд человек смогут наблюдать это небесное шоу.

Полное лунное затмение происходит тогда, когда Земля располагается между Солнцем и Луной и тень нашей планеты полностью закрывает его диск.

В это время спутник темнеет и меняет цвет на красноватый. Именно поэтому мы видим эффект, известный под названием Кровавая Луна, или Кровавое полнолуние.

Из-за наклона орбиты Луны затмения не происходят каждый месяц во время полнолуния. Они происходят только два-три раза в год и видны только на половине земного шара.

Почему Луна становится красной

Во время полной фазы солнечные лучи, проходя через атмосферу Земли, преломляются и рассеиваются. Синий свет отфильтровывается, а до Луны доходят только более длинные красные волны. Именно поэтому она получила прозвище Кровавая Луна.

Оттенок может меняться от ярко-оранжевого до насыщенно-красного в зависимости от состояния атмосферы.

Каким будет лунное затмение сегодня? Прогнозы свидетельствуют, что диск Луны будет иметь яркий оранжево-красный цвет, ведь сейчас атмосфера планеты относительно чиста от вулканической пыли и тяжелых примесей.

График затмения UTC (координированное всемирное время, Киев +3).

Начало полутеневого затмения — 15:28

Начало частичного затмения — 16:27

Начало полного затмения — 17:30

Максимальная фаза — 18:11

Завершение полного затмения — 18:52

Завершение частичного затмения -19:56

Завершение полутеневого затмения — 20:55

Важнейшие моменты — во время полной фазы, когда Луна приобретает самую глубокую окраску.

Она продлится 82 минуты, что дает наблюдателям достаточно времени на осмотр и делает это затмение одним из самых длительных за последние годы.

Во сколько будет лунное затмение в Украине

По информации NASA и украинского Гидрометцентра, лунное затмение начнется в 20:30 по киевскому времени.

Самая эффектная фаза продлится с 21:11 до 21:52, а завершение полутеневого этапа ожидается в 23:55.

Лучше всего явление будет видно над южным и восточным горизонтом, где открывается самый широкий обзор ночного неба. Важно выбрать место без препятствий — высоких зданий или густых деревьев.

В отличие от мартовского затмения, на этот раз Кровавую Луну не увидят в Северной и Южной Америке, ведь там оно будет происходить днем. Однако Азия и Западная Австралия получат лучшие условия, чтобы видеть его полностью в течение всей ночи.

Во многих регионах Европы и Африки полная Луна взойдет вскоре после захода Солнца, уже в процессе затмения. Благодаря такой видимости в густонаселенных районах большинство населения мира сможет наблюдать Кровавую луну вживую.

Как наблюдать и снимать полное лунное затмение

В отличие от солнечного затмения, специальные очки не нужны. Достаточно найти место с темным небом и открытым горизонтом.

Смартфон или цифровая камера на штативе помогут сделать впечатляющие фото, особенно с короткой выдержкой, которая подчеркнет детали Луны на фоне пейзажа.

Бинокль или небольшой телескоп позволят рассмотреть кратеры и горы, залитые причудливым красноватым светом.

Что еще можно увидеть в ночном небе

Во время 82 минут полной фазы небо потемнеет настолько, что станет видно множество звезд. Рядом с Луной внимательные наблюдатели заметят яркую желтую точку — это планета Сатурн.

В небольшой телескоп можно увидеть его знаменитые кольца, а также бледно-голубое пятнышко неподалеку — самую дальнюю большую планету Солнечной системы, Нептун.

Если не повезет из-за облачности или географического положения, наблюдать за событием можно онлайн благодаря трансляции Virtual Telescope Project из разных уголков мира.

Для тех, кто пропустит затмение в этом году, следующее лунное затмение состоится 2-3 марта 2026 года. Оно будет видно в Восточной Европе, Азии, Австралии, Америке и даже в полярных регионах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.