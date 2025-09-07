У ніч із 7 на 8 вересня Місяць зануриться в тінь Землі, потемнішає та змінить колір із сріблястого на червоний під час повного місячного затемнення.

Хоча жителі Америки цього разу його не побачать, значна частина Східної півкулі матиме ідеальні умови для спостереження. Тривалість повної фази затемнення становитиме 82 хвилини, що робить його одним із найтриваліших у цьому десятилітті.

Про це пише National Geographic.

Що таке місячне затемнення

Кривавий Місяць буде другим повним місячним затемненням 2025 року. Завдяки видимості в багатьох густонаселених регіонах планети майже 6 млрд людей зможуть спостерігати це небесне шоу.

Повне місячне затемнення відбувається тоді, коли Земля розміщається між Сонцем і Місяцем і тінь нашої планети повністю закриває його диск.

У цей час супутник темнішає та змінює колір на червонуватий. Саме тому ми бачимо ефект, відомий під назвою Кривавий Місяць, або Кривава повня.

Через нахил орбіти Місяця затемнення не трапляються щомісяця під час повні. Вони відбуваються лише два-три рази на рік і видимі лише на половині земної кулі.

Чому Місяць стає червоним

Під час повної фази сонячні промені, проходячи крізь атмосферу Землі, заломлюються та розсіюються. Синє світло відфільтровується, а до Місяця доходять лише довші червоні хвилі. Саме тому він отримав прізвисько Кривавий місяць.

Відтінок може змінюватися від яскраво-оранжевого до насичено-червоного залежно від стану атмосфери.

Яке буде місячне затемнення сьогодні? Прогнози свідчать, що диск Місяця матиме яскравий оранжево-червоний колір, адже нині атмосфера планети відносно чиста від вулканічного пилу та важких домішок.

Графік затемнення UTC (координований всесвітній час, Київ +3).

Початок напівтіньового затемнення – 15:28

Початок часткового затемнення – 16:27

Початок повного затемнення – 17:30

Максимальна фаза – 18:11

Завершення повного затемнення – 18:52

Завершення часткового затемнення -19:56

Завершення напівтіньового затемненням – 20:55

Найважливіші моменти – під час повної фази, коли Місяць набуває найглибшого забарвлення.

Вона триватиме 82 хвилини, що дає спостерігачам достатньо часу на огляд і робить це затемнення одним із найдовших за останні роки.

О котрій годині буде місячне затемнення в Україні

За інформацією NASA та українського Гідрометцентру, місячне затемнення розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Найефектніша фаза триватиме з 21:11 до 21:52, а завершення напівтіньового етапу очікується о 23:55.

Найкраще явище буде видно над південним та східним горизонтом, де відкривається найширший огляд нічного неба. Важливо обрати місце без перешкод – високих будівель чи густих дерев.

На відміну від березневого затемнення, цього разу Кривавий Місяць не побачать у Північній та Південній Америці, адже там воно відбуватиметься вдень. Проте Азія та Західна Австралія отримають найкращі умови, щоб бачити його повністю протягом усієї ночі.

У багатьох регіонах Європи та Африки повний Місяць зійде невдовзі після заходу Сонця, вже в процесі затемнення. Завдяки такій видимості в густонаселених районах більшість населення світу зможе спостерігати Кривавий Місяць наживо.

Як спостерігати повне місячне затемнення

На відміну від сонячного затемнення, спеціальні окуляри не потрібні. Достатньо знайти місце з темним небом і відкритим горизонтом.

Смартфон або цифрова камера на штативі допоможуть зробити неймовірні фото, особливо з короткою витримкою, яка підкреслить деталі Місяця на тлі пейзажу.

Бінокль або невеликий телескоп дозволять роздивитися кратери й гори, залиті химерним червонуватим світлом.

Що ще можна побачити в нічному небі

Під час 82 хвилин повної фази небо потемнішає настільки, що стане видно безліч зірок. Поруч із Місяцем уважні спостерігачі помітять яскраву жовту точку – це планета Сатурн.

У невеликий телескоп можна побачити його знамениті кільця, а також блідо-блакитну цятку неподалік – найдальшу велику планету Сонячної системи, Нептун.

Якщо не пощастить через хмарність або географічне розташування, спостерігати за подією можна онлайн завдяки трансляції Virtual Telescope Project із різних куточків світу.

Для тих, хто пропустить цьогорічне, наступне місячне затемнення відбудеться 2-3 березня 2026 року. Воно буде видиме у Східній Європі, Азії, Австралії, Америці та навіть у полярних регіонах.

