В декабре 2025 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности.

Предварительные прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) свидетельствуют, что первый месяц зимы пройдет без мощных бурь, однако некоторые дни могут отличаться незначительными колебаниями магнитного поля.

Факты ICTV выяснили, когда именно возможны магнитные бури в декабре и как уменьшить их влияние на организм.

Магнитные бури в декабре 2025 года

По данным Space Weather Prediction Center (SWPC) – официального центра прогнозирования космической погоды NOAA – сильных бурь (уровня G3 и выше) в декабре пока не ожидается.

Согласно 45-дневному прогнозу геомагнитного индекса Ap от USAF/NOAA, средняя магнитная буря (G2) ожидается 8 декабря. Также незначительные повышения активности возможны в такие дни: 2, 3, 4, 7, 9, 22, 23, 24 декабря.

В эти периоды уровень Ap может достигать 18–25, что соответствует умеренным колебаниям магнитного поля. Люди, чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности, могут испытывать незначительный дискомфорт, головную боль и раздражительность.

Для остальной части декабря прогнозируется спокойный фон. Официальные 27-дневные и 3-дневные прогнозы NOAA обновляются в реальном времени, поэтому перед каждым периодом повышенной активности стоит проверять актуальные данные на сайте swpc.noaa.gov.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь многие люди жалуются на усталость, головную боль, раздражительность или перепады давления.

Чтобы легче перенести этот период, стоит соблюдать режим сна, пить достаточно воды, ограничить употребление алкоголя, кофе, жирной пищи.

Важно не перегружать организм как физически, так и эмоционально. Рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе и меньше пользоваться гаджетами, при необходимости иметь при себе лекарства и консультироваться с врачом.

Даже слабые магнитные бури могут влиять на самочувствие, поэтому берегите себя и не забывайте об отдыхе.

