Співачка Кеті Перрі та експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше офіційно підтвердили свої стосунки.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки

Кеті Перрі опублікувала в Instagram серію знімків і відео зі спільної з Трюдо подорожі до Японії.

На одній з фотографій Перрі й Трюдо усміхаються, роблячи селфі, їхні обличчя торкаються одне одного. В іншому відео пара куштує суші.

Ані Перрі, ані Трюдо публічно не коментували свої стосунки.

Однак, чутки ширилися вже кілька місяців після того, як у ЗМІ з’явились численні їх спільні фотографії.

Раніше цього року Трюдо бачили на концерті Перрі, що лише підживило розмови про його роман із попзіркою.

Нагадаємо, що Кеті Перрі відвідувала Японію у межах свого світового туру Lifetimes Tour. 41-річна співачка супроводила Instagram-карусель підписом: “Токійські дні у турі та не тільки”.

На початку цього тижня 53-річний Трюдо також репостнув фотографію, на якій він і Перрі позують разом із колишнім прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою та його дружиною Юко.

Нагадаємо, що раніше джерела також повідомляли, що співачка Перрі та колишній прем’єр Канади Трюдо вже обговорюють спільні плани на зимові свята.

