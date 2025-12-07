Поділилась спільними моментами з Японії: Кетті Перрі підтвердила стосунки з Трюдо
- Кеті Перрі показала в Instagram серію знімків і відео зі спільної з Трюдо подорожі до Японії.
- На одній з фотографій Трюдо та Перрі досить мило їдять суші.
Співачка Кеті Перрі та експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше офіційно підтвердили свої стосунки.
Кеті Перрі опублікувала в Instagram серію знімків і відео зі спільної з Трюдо подорожі до Японії.
На одній з фотографій Перрі й Трюдо усміхаються, роблячи селфі, їхні обличчя торкаються одне одного. В іншому відео пара куштує суші.
Ані Перрі, ані Трюдо публічно не коментували свої стосунки.
Однак, чутки ширилися вже кілька місяців після того, як у ЗМІ з’явились численні їх спільні фотографії.
Раніше цього року Трюдо бачили на концерті Перрі, що лише підживило розмови про його роман із попзіркою.
Нагадаємо, що Кеті Перрі відвідувала Японію у межах свого світового туру Lifetimes Tour. 41-річна співачка супроводила Instagram-карусель підписом: “Токійські дні у турі та не тільки”.
На початку цього тижня 53-річний Трюдо також репостнув фотографію, на якій він і Перрі позують разом із колишнім прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою та його дружиною Юко.
Нагадаємо, що раніше джерела також повідомляли, що співачка Перрі та колишній прем’єр Канади Трюдо вже обговорюють спільні плани на зимові свята.