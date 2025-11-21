Кэти Перри и Джастин Трюдо делают следующий шаг в своих стремительных отношениях.

По данным источников, певица и бывший премьер Канады уже обсуждают совместные планы на зимние праздники.

Планы звездной пары на праздники

Впервые 41-летнюю Перри и 53-летнего Трюдо заметили вместе в июле. В конце октября они впервые вышли на публику как пара.

Инсайдер сообщил, что теперь певица и политик активно “планируют праздники”, хотя сама Кэти сейчас больше всего ждет завершения тура.

По словам собеседника, этот год был для певицы “настоящим вихрем событий”, и у нее почти не было времени подумать о жизни после тура.

После разрыва с Орландо Блумом Кэти Перри решила сосредоточиться на воспитании их общей дочери – пятилетней Дэйзи Дэв.

Несмотря на плотные графики, Трюдо и Перри видятся “когда это возможно”. Источники отмечают, что экс-премьер Канады прилагает большие усилия, чтобы находить время для встреч, а певицу это искренне радует.

Развитие романа Перри и Трюдо

По словам инсайдеров, романтическая связь стала неожиданностью для исполнительницы хита Last Friday Night, однако между ними быстро сформировалась сильная эмоциональная связь.

– Ей с ним очень весело, – отметил собеседник, добавив, что эти отношения “именно то, что ей нужно сейчас”.

Еще один источник подчеркнул, что Джастин Трюдо “соответствует всем критериям”, которые важны для певицы: чувство юмора, обаяние и уважение к ней. Инсайдер заявил, что и сам политик рядом с Кэти Перри много смеется, откровенно говорит обо всем и просто наслаждается жизнью.

Источник : People

